Украина

В единстве наше будущее: в годовщину крещения Руси-Украины Зеленский призвал глав церквей к примирению

Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне отправился на короткий отдых в Одессу, поздравил украинцев с годовщиной Крещения Руси. Соответствующую запись глава государства оставил в Twitter.

«Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом для объединения древнего государства, ее укрепления и развития», — написал Зеленский.

При этом он призвал предстоятелей церквей к диалогу, отметив, что только «в единстве — наша сила и наше будущее».

В комментариях к посту Зеленского мнения, как всегда, разделились.

Отметим, что во время первого Крестного хода ПЦУ в Киеве Митрополит Епифаний опроверг информацию о расколе в Украинской православной церкви в связи с действиями патриарха Филарета.

«Мы должны констатировать, что раскола в Украинской православной церкви нет — есть только особое мнение и воля одного человека, одного иерарха — почетного Патриарха Филарета, который остается сейчас действующим архиереем Православной церкви Украины. Сегодня мы видим, что вся Украина, украинский народ поддерживает уже признанную Украинскую православную церковь. Поэтому воля одного человека не будет диктовать условия всей церкви, как дальше ей развивать свое будущее», — заявил Епифаний в комментарии УНН.

По его словам, в ПЦУ верят, что в дальнейшем все больше православных украинский будет приобщаться к Православной церкви.

Напомним, 27 июня в Киеве прошел также Крестный ход УПЦ Московского патриархата.

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