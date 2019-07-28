Боевики "ДНР" решили создать ЧВК для разгона акций протеста

Украина

В оккупированном Донецке главари «ДНР» решили создать военную компанию для разгона акций протеста против произвола боевиков. Об этом массово пишут в соцсетях.

Новое подразделение террористической организации разгонять несанкционированные митинги и ликвидировать «преступные группировки».

«С недавних пор мне ветераны ополчения стали спрашивать меня о том, что за агитация идёт по набору в некое ЧВК в ДНР. Несмотря на то, что критериев практически нет, зарплата по сравнению с корпусной просто фантастическая от 50 до 100 тысяч. Я было сначала подумал, что как это было раньше какие-то мошенники работают. Те обычно за посредничество мзду с новобранцев берут. Но изучив вопрос, пришел к неутешительному выводу. Формируется подразделение „разгонять“ несанкционированные митинги и ликвидировать „преступные группировки“. Иными словами: в Донецкой Народной Республике создаётся военная структура для борьбы с народом этой республики», — пишет один из террористов и сторонников «русского мира» в соцсети.

Жители оккупированного Донецка отмечают, что власти боятся даже проведения митингов за РФ.

Как писали «ФАКТЫ», за пять лет оккупации территория Донецкой области, которая находится под контролем так называемой «ДНР», превратилась в захолустье, развалины и населенные пункты-призраки. Очередные доказательства «успешного» хозяйствования адептов «русского мира» недавно опубликовали в сети.

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