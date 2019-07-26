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Украина

В сети наглядно показали, во что «русский мир» превратил Донбасс (фото, видео)

20:45 26 июля 2019 110
рельсы
Инф. ФАКТОВ

За пять лет оккупации территория Донецкой области, которая находится под контролем так называемой «ДНР» превратилась в захолустье, развалины и населенные пункты-призраки. Очередные доказательства «успешного» хозяйствования адептов «русского мира» опубликовал в в Twitter блогер с ником «Иосиф Пиночет».

«Так умирает железная дорога „Макеевпогрузтранс“. До войны этот путь поддерживали в исправном состоянии и чистили от травы», — пишет блогер.

Пользователей сети поразило то, во что оккупанты превратили Донбасс.

Отметим, запустение и разруха царят и на Донецкой железной дороге. Этот вид транспорта почти отсутствует на территории так называемой «ДНР», кроме нескольких электричек, которые курсируют в пределах оккупированной части Донбасса.

Напомним, YouTube-блогер из оккупированного Донецка под ником «Дневник Толстяка» снял на видео свою прогулку по городу и показал, как выглядит бывший мегаполис сегодня.

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