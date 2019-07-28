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Генеральский скандал: Глуховеря впервые публично отреагировал на критику в его адрес
Начальник Днепропетровского областного управления полиции Виталий Глуховеря заявил, что готов предоставить всю необходимую информацию для расследования инцидента с задержанием сотрудниками спецподразделения «КОРД» полицейских. Об этом сообщил сам Глуховеря в Facebook.
«Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента. Когда это произошло лично выслушал стороны конфликта и был готов принять решение о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователям. Считаю делом чести разобраться в ситуации!» — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, а президент Владимир Зеленский потребовал отставки начальника.
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