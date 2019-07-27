Происшествия

В Днепре подразделение МВД «Корд» задержало полицейских, остановивших за нарушение правил дорожного движения машину начальника Днепропетровского областного главка полиции Виталия Глуховери. Видео инцидента, произошедшего в сентябре минувшего года, опубликовал «Киев Оперативный».

Автомобиль RangeRover нарушил ПДД. Во время остановки полицейским, водитель отказался предъявить документы и начал бурно спорить с полицейскими, заявив, что авто принадлежит генералу Глуховере. Патрульные пояснили, что остановили нарушителя, поскольку им неважно, чья это машина. Водитель скандалил с копами, звонил своему начальнику и пытался оказаться хозяином ситуации.

Патрульные отказались брать телефон у водителя, чтоб поговорить с генералом. Водитель вырвал документы у патрульных. После этого на месте инцидента появились бойцы «КОРДА» и доставили патрульных в кабинет к главному полицейскому Днепропетровской области Глуховере.

Имя Виталия Глуховери широко известно в Днепре тем, что часто попадал в различного рода скандалы. Как сообщает «Обозреватель», его сын Александр возглавляет следственное управление Государственного бюро расследований, юрисдикция которого распространяется на Днепропетровскую, Сумскую, Полтавскую и Харьковскую области. До этого он работал в прокуратуре Днепропетровской области, куда пришел стажером в 2013-м, но уже через два года поднялся до заместителя начальника, занимая эту должность до 2018-го.

Отметим, после инцидента с патрульными, в котором «КОРД» выполнял роль личной охраны областного полицейского начальника, руководство МВД не предприняло никаких мер. Генерал полиции третьего ранга Глуховеря Виталий Андреевич до настоящего времени возглавляет Днепропетровский областной главк полиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе был задержан бывший начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин. Вечером в пятницу, 26 июля, в Соломенском районном суде Киева ему избрали меру — круглосуточный домашний арест, обязав носить электронный браслет и сдать загранпаспорта. Головина подозревают в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. В том числе путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц.

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