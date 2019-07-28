Происшествия

В Запорожье 28 июля около 10:36 произошла авария на территории Запорожского титано-магниевого комбината. Об этом говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

«На месте происшествия спасатели установили, что из-за протекания передаточного бака произошла утечка тетрахлорида титана», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что спасатели в зоне поражения, для осаждения паров создали водяную завесу с помощью насадок-распылителей и одновременно привели в готовность оборудования для подачи пены. Также работники ООО «ЗТМК» для ликвидации течи из бака перекрыли вентиль и установили бандаж. Также они перекачали химическое вещество в другие цистерны.

В 11:40 авария была полностью ликвидирована. В ликвидации происшествия участвовали 10 единиц основной и специальной техники и 45 человек личного состава.

«Органами местной власти было организовано перекрытие движения транспорта, подвоз воды и чередование автомобилей скорой медицинской помощи. Всего было задействовано 4 экипажей патрульной полиции города, 2 автоцистерны и один автомобиль скорой медицинской помощи», — сообщили спасатели.

По данным ведомства, испарения химических веществ не вышли за пределы цеха. В результате происшествия никто не пострадал.

Как писали «ФАКТЫ», недавно на заводе «Азовсталь» произошло ЧП, во время которого жидкий чугун выплеснулся на площадку.

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