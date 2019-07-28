В Киеве простились с Романом Вирастюком (фото)

Спорт

В Киеве простились с известным украинским спортивным функционером, бронзовым призером ЧЕ-1994 в толкании ядра и участником Олимпийских игр-1996 в Атланте (США) Романом Вирастюком.

«Спортивная семья прощается с Романом Вирастюком. Провести нашего коллегу, друга, незаурядного атлета и спортивного деятеля в последний путь пришли сотни людей. Люди подходят и подходят… Выразил свои глубокие соболезнования семье Романа, его жене Ирине и детям. Для нас он был и навсегда останется родным, светлым, добрым человеком, который больше всего любил Украину, свою семью, спорт и жизнь», — написал в Facebook министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Как писали «ФАКТЫ», выдающийся спортсмен умер рано утром 27 июля на 52-м году жизни. Последнее время работал директором департамента олимпийского спорта министерства молодежи и спорта Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter