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Умер старший брат известного стронгмена Василия Вирастюка (фото)
Рано утром 27 июля на 52-м году жизни скончался известный украинский спортивный функционер, бронзовый призер ЧЕ-1994 в толкании ядра и участник Олимпийских игр-1996 в Атланте Роман Вирастюк.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. «Не стало Романа Вірастюка — нашого друга, колеги, спортсмена, митця, телеведучого, людини багатьох талантів, неординарної особистості з великим і добрим серцем. Для Міністерства молоді та спорту, кожного з нас — це непоправна втрата і великий біль. Співчуваємо, сумуємо та підтримуємо рідних Романа в цей важкий час. Вічна пам'ять Роману Вірастюку. Друже, нам буде дуже тебе не вистачати», — выразил свои соболезнования функционер.
Отметим, что Роман Вирастюк — старший брат известного украинского стронгмена, обладателя титула «Самый сильный человек мира» Василия Вирастюка. Последнее время работал директором департамента олимпийского спорта министерства молодежи и спорта Украины. 11 июля Роману была сделана сложная операция и очень сложная операция по удалению аневризмы и расслоения брюшной аорты. После хирургического вмешательства Вирастюк-старший пребывал в отличном настроении, охотно фотографировался, но через две недели его сердце, к сожалению, не выдержало.
Прощание с известным спортивным функционером состоится в воскресенье, 28 июля, возле Министерства молодежи и спорта Украины в Киеве, а на следующий день Романа Вирастюка похоронят на одном из столичных кладбищ.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер известный украинский тренер по боксу, воспитавший олимпийского призера.
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