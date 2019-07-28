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Украина

Суд обязал пересчитать голоса в округе, где проиграл Пашинский

23:18 28 июля 2019 42
Выборы-2019
Инф. «ФАКТОВ»

Житомирский окружной административный суд удовлетворил иск доверенного лица кандидата от партии Слуга народа Вячеслава Сигачева и обязал пересчитать голоса на всех участках в округе № 64 в Коростене. Об этом сообщает Житомир.info.

Отмечается, что у других сторон процесса есть время до 15:00 29 июля, чтобы подать апелляцию на это решение.

Сигачев проиграл действующему депутату от фракции БПП Владимиру Арешонкову, который участвовал в выборах как самовыдвиженец. Он обошел кандидата от Слуги народа на 640 голосов. Третье место в этом округе занял действующий депутат Сергей Пашинский.

Округ № 64 является одним из шести, где, по данным гражданской сети ОПОРА, «двойники» помешали победить кандидатам от Слуги народа. Здесь баллотировался самовыдвиженец Анатолий Арешков, который указал местом работы ЧП Слуга Народа! Он набрал 5872 голоса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Верховной Раде девятого созыва, итоги выборов в которую подводит Центризбирком, депутатский состав серьезно обновится — переизбраться смогли 82 парламентария, 342 — новички в политике. Об этом свидетельствую данные исследований, проведенных «Опорой». Сообщается, что 30 человек на момент избрания были безработными, что на 5 человек меньше, чем в предыдущем созыве. У 411 депутатов высшее образование, у 9 — среднее специальное. Еще четверо со средним общим образованием.

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