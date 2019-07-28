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«Руки в крови»: в Румынии требуют наказать серийного убийцу-педофила
В Румынии полиция задержала автомеханика Георге Динкэ, 57-летнего мужчину, которого подозревают в подозрению в изнасиловании и убийстве 15-летней Александры. Жертвами маньяка стали как минимум пять человек. Об этом пишет «Экспресс газета».
Уточняется, что погибшую Александру можно было спасти. Всему виной стала некомпетентность полиции. 15-летняя девушка три раза звонила по номеру экстренной службы и сообщала, что ее избили, изнасиловали и собираются убить. Однако полиции понадобилось 19 часов на поиски Александры. К этому времени ее уже не было в живых.
Динке подобрал юную автостопщицу на дороге — она пыталась добраться в Каракал из соседнего села. Когда полиция вычислила местонахождение насильника и его жертвы, они не смогли войти в дом из-за отсутствия ордера на обыск (хотя по закону он был не нужен). Утром стражи порядка наткнулись лишь на обугленные останки и клочья одежды.
Сейчас Динкэ задержан. Сожженные останки других его жертв обнаружены в бочках и ямах на территории склада. Их личность предстоит идентифицировать, но уже известно, что одна из убитых — 19-летняя Микаела, пропавшая 4 месяца назад.
Ужасная новость об убийстве девочки переполнила чашу народного терпения. В субботу, 27 июля, в Бухаресте состоялись массовые протесты против некомпетентности, халатности и коррупции чиновников и полиции. «Прячьтесь, у вас руки в крови», — кричали полицейским участники митинга. После этого глава национальной полиции был уволен.
По словам премьер-министра Румынии Виорики Денчиле, в стране планируется ввести более суровые меры наказания за убийства, изнасилования и растление несовершеннолетних.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Винница разыскивают неадекватного мужчину, который на улице колет женщин иглой и убегает. Только за последнюю неделю «маньяк с иглой» (так его уже назвали в соцсетях) атаковал пять молодых женщин. Пострадавшие не видели его лица и могут только сказать, что это был худой мужчина среднего роста в капюшоне. Больше всего женщины боятся, что их хотели заразить ВИЧ-инфекцией или каким-то другим, передающимся через кровь, заболеванием. Пока они сдают анализы, полиция разыскивает злоумышленника.
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