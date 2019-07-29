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Варварское избиение граждан: в МИД Украины осудили действия Кремля
В министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников масштабной акции мирного протеста, которая состоялась 27 июля в центре Москвы в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу и назвали это издевательством Кремля над ПАСЕ. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Как известно, в центре Москвы в субботу прошли массовые аресты людей, которые собрались в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
«Варварское избиение собственных граждан, многочисленные аресты и задержания, использование искусственных и дискриминационных предвыборных фильтров, призванных обеспечить участие в выборах исключительно „удобных кандидатов“, доказывает неспособность российской власти обеспечить демократическое волеизъявление, демонстрирует ее страх перед реальной политической конкуренцией», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД заявили, что подобными системными нарушениями фундаментальных свобод и прав человека — на свободу слова и мирный протест — Кремль откровенно издевается над теми европейскими государствами и политиками, которые недавно позволили российским представителям вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
«Для нас очевидно, что Россия не относится к демократическому сообществу, а является государством-изгоем. Именно поэтому решительно осуждаем массовые репрессии, к которым прибег Кремль в последние дни. Ожидаем столь же решительного осуждения действий российской власти со стороны других представителей нашего европейского и евроатлантического сообщества», — убеждены в украинском МИД.
Напомним, в Москве в субботу, 27 июля, во время акции возле мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму задержали 1371 человека. По этому поводу в ЕС заявили, что задержание более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве является нарушением прав на свободу выражения мнения. В частности, пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич отметила, что задержания более тысячи участников акции протеста в Москве нарушают права на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний. При этом ЕС призвал власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный российский журналист, проживающий в Украине, Аркадий Бабченко возмутился той жестокостью, с которой российские силовики расправляются с мирными митингующими в России.
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