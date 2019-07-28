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"Я даже не знаю, как это комментировать": Бабченко раскритиковал протесты в Москве

Известный российский журналист, проживающий в Украине, Аркадий Бабченко возмутился той жестокостью, с которой российские силовики расправляются с мирными митингующими в России.

«Ты слишком долго прожил в Украине, если смотришь это видео, и не понимаешь — почему ментов еще не пиз. ят арматурой? Ситуация, в Киеве не представимая совершенно. Собянинская плитка уже тоннами бы в космонавтов летела», — написал он в Facebook.

Журналист прогнозирует репрессии в России и констатирует окончательный конец демократии.

«Теперь они будут сажать. Ждите репрессий. Игрульки кончились. Недорейху надоело играться в демократию. Он сбросил маску. Больше всего жаль эту молодежь, от присутствия которой недоношенные карбонарии пускают розовые сопли счастья — ах как много молодых лиц! — теперь именно эти молодые лица и пересажают», — пишет Бабченко.

Он уверен, что режим в России пересажает всех активных и свободномыслящих молодых людей, которые способны на протест.

«Они обязательно найдут тех людей, кто пытался оказывать хоть какое-то сопротивление. Хоть пластиковыми бутылками. И обязательно их пересажают. Будет новое болотное дело», — пишет он.

Бабченко также проводит аналогии с событиями в Украине.

«В Киеве после избиения студентов Майдан был забит людьми. От края до края. И люди начали ставить палатки, возводить баррикады и в итоге снесли к х… ам власть, избивавшую детей. В Москве — тишина. Мертвая», — пишет журналист.

В соцсетях активно комментирую мысли журналиста.

«Читаю про события, смотрю фото и видео и ловлю себя на мысли. На одной и той же, почему-то, мысли… Не жалко! Ни девочек этих, ни молодых людей этих. Не жалко. Вот до чего они своей „братской любовью“ дошли», — написал один из них.

«Я так понимаю, что в Москве сейчас несколько миллионов жителей берут штурмом Кремль, а Путятишна бежит в Бобруйск? Так же? В Киеве после такого на следующий день на Майдане были сотни тысяч людей и никаких ментов не наблюдалось», — добавил второй.

Как писали «ФАКТЫ», в Москве после митинга за свободные выборы полиция задержала свыше 600 человек. Некоторые из протестующих получили травмы — так первый из задержанных у здания мэрии сообщил в сети, что ему при задержании повредили ногу.

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