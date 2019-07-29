Детский омбудсмен рассказал, как добиться того, чтобы гаджеты помогали, а не вредили ребенку

Украина

Более трети детей (35%) в Украине в возрасте 8−11 лет имеют собственный смартфон. При этом 18% из них являются владельцами собственного профиля в социальных сетях (хотя официальная регистрация разрешена с 13 лет). Более того: 40% детей засыпают рядом со смартфоном. Такую статистику приводит на своей странице в соцсети Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

«Эти данные — информация, которую мы не можем игнорировать. Сегодня дети — активные пользователи интернета. И родителям нужно „не отставать“, чтобы обезопасить детей от возможных рисков», — уверен омбудсмен.

При этом омбудсмен делится размышлениями о том, какие правила следует выполнять, чтобы гаджеты были полезными, а не вредили ребенку.

Прежде всего, по его мнению, — ребенок должен оставлять гаджет вне спальни и не пользоваться им за час до сна. Кроме того, не стоит пользоваться гаджетами во время обучения. Также нужно учить детей использовать гаджеты, когда они идут по улице, переходят дорогу, считает Кулеба.

«Объясняйте ребенку, что не стоит делиться интимными фото и личной информации через Интернет. На телефоне младшего сына я установил „родительский контроль“. На пользование социальными сетями у него ограниченное время, и через два часа они просто блокируются. И у нас четкая договоренность — он может пользоваться телефоном, но каждый день он должен в течение получаса читать книгу. Общайтесь с ребенком больше оффлайн, налаживайте доверительные отношения», — пишет эксперт.

«Супер, именно так!!! Живу в Европе, запрета значительно вищи. В школе вынимать телефон на уроках запрещено, на перемене не имеет злоупотреблять, то есть не сидеть в нем, а только по необходимости», «Я даже контролирую просмотренные и скачанные приложения детей нужно ограждать от гадостей нашей жизни!!!», «Google рекомендует программу Family Link для контроля аккаунта ребенка. Очень проста в использовании и подойдет для родителей которые не совсем опытные в IT технологиях», — пишут в комментариях пользователи Сети.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», международная группа ученых выяснила, что у детей, пользующихся смартфоном перед сном, повышается риск недосыпания и ожирения, а также усиливается тревожность. Оказалось, что более 70 процентов детей сообщали, что они пользуются смартфоном либо другим устройством, имеющим экран, не меньше часа перед сном. В ходе опроса они также указали условия освещенности в комнате в это время, часы сна и бодрствования и страдают ли они от проблем с засыпанием. В итоге оказалось, что те, кто пользовался смартфоном или смотрел телевизор в комнате с включенным светом, спали плохо на 31 процент чаще. У детей, которые делали то же самое в темноте, вероятность нарушений сна возрастала на 147 процентов. Также было показано, что недостаточный сон связан со снижением иммунитета, депрессией, тревожностью и ожирением.

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