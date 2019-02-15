Психолог рассказала, как гаджеты убивают интим

Здоровье

Зацикленность современных людей на гаджетах является одной из причин исчезновения секса. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказала известный психотерапевт, кандидат психологических наук Елена Рыхальская.

«Гаджеты — это доступный и простой способ выплеснуть эмоции, накопившуюся энергию. Эмоциональность, которая необходима для возникновения полового влечения, человек переносит на гаджет. А для партнера эмоциональных ресурсов у него уже не хватает», — считает она.

К тому же сейчас в обществе и отношениях больше проблем, чем позитива. И человеку легче уйти в виртуальный мир, где, как ему кажется, он всегда и все контролирует. Посещать порносайты проще, чем строить отношения с женой или завести любовницу — это дополнительная головная боль, сетует эксперт.

Но на самом деле человек устроен физиологически так, что жить совсем без секса он не сможет, поэтому все идет к тому, что ему будет проще делать это искусственным путем, с помощью тех же гаджетов.

Такую ситуацию Елена Рыхальская сравнивает с тем, что, согласно прогнозам некоторых футурологов, в скором времени человеку будет проще не наслаждаться вкусной едой, а просто съесть специальную таблетку и идти дальше. То же самое с сексом.

«Уже сейчас мы часто видим картину, когда мужчина и женщина пришли вместе в ресторан, сидят рядом, но они не разговаривают — каждый уткнулся в свой мобильный телефон. Представьте то же самое в спальне. Каждый из супругов сидит с гаджетом. Возможно, они даже занимаются сексом друг с другом, но делают это через свои гаджеты. И им так даже удобнее: не нужно приспосабливаться к партнеру, помнить, где он любит, а где не любит, чтобы к нему или к ней прикасались», — сокрушается известный психотерапевт.

Существуют ли способы решения этой проблемы? В глобальном плане, считает Елена, у государства вряд ли появится возможность регулировать личные отношения. Более реально говорить о приватных случаях, когда граждане могут надеяться на себя.

«Если говорить о частных случаях, то я считаю, что брать ситуацию под контроль должна женщина. Потому что мужчина создает, а женщина наполняет. От поведения женщины зависит, что сделает мужчина — придет к ней или возьмет в руки гаджет. Любовь — это безусловное принятие и поддержка. Если же женщина будет постоянно упрекать мужчину, он не будет ее хотеть. Именно женщина отвечает за эмоциональную составляющую в семье»,— уверена эксперт.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в другом интервью нашему изданию Елена Рыхальская высказала мнение о том, что во фразе «Не могу сегодня — голова болит» проявляется сексуальная незрелость женщины.

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