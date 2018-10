Интернет-гигант Google представил свои новые гаджеты (видео)

Во вторник, 9 октября, американская корпорация Google представила новейшие смартфоны Pixel 3, Pixel 3XL и планшет Pixel Slate на презентации в Нью-Йорке. Об этом сообщается в Twitter компании.

The new Pixel 3, Pixel Slate and Google Home Hub. All the big #madebygoogle news, right here for you. pic.twitter.com/CNUHIyRhtM