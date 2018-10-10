Интернет-гигант Google представил свои новые гаджеты (видео)

Наука и технологии

Во вторник, 9 октября, американская корпорация Google представила новейшие смартфоны Pixel 3, Pixel 3XL и планшет Pixel Slate на презентации в Нью-Йорке. Об этом сообщается в Twitter компании.

The new Pixel 3, Pixel Slate and Google Home Hub. All the big #madebygoogle news, right here for you. pic.twitter.com/CNUHIyRhtM — Google (@Google) 9 октября 2018 г.

Отмечается, что смартфоны разработаны в двух версиях: Pixel 3 — 5,5 дюйма, Pixel 3 XL — 6,3 дюйма.

Также в ходе презентации был представлен планшет Pixel Slate, который имеет экран диагональю 12,3 дюйма.

Вице-президент компании Рик Остерлох назвал Pixel 3 «лучшим смартфоном в мире», так как он оборудован очень мощной камерой. Планшет Pixel Slate он приравнял по мощности настольному компьютеру.

Кроме того, Google показал «умный» дисплей для дома Google Home Hub. Компания оптимизировала под него свои сервисы, такие как поиск, YouTube, Карты, Календарь и Фото, и адаптировала их для голосового управления.

Ранее стало известно, что Pixel 3 будет доступен от 799 долларов за 64 гигабайта встроенной памяти, а 3 XL — от 899 долларов. Когда смартфоны появятся в Украине, неизвестно. Приобрести «умный» дисплей смогут пока только жители США, Великобритании и Канады. Его стоимость составит 149 долларов.

Пользователи в соцсетях упрекнули Google в недостаточном креативе. По их словам, внешний вид флагманов был слит в Сеть еще несколько месяцев назад, так что сегодня компания их никак не удивила. Также многим не понравилась «челка», которая появилась у смартфонов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», компания Google приняла решение закрыть в течение десяти месяцев социальную сеть Google+ для индивидуальных пользователей.

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