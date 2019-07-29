Мир

В Германии осудили действия Кремля против Навального и других демонстрантов в РФ

Государственный министр по делам Европы в Министерстве иностранных дел Германии Михаэль Рот резко осудил действия полиции в ходе акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Москве. Об этом он заявил в своем сервисе микроблогов Twitter.

Подавление акций протестов в России Рот назвал ударом по демократии.

«Жестокое насилие против мирных демонстрантов в Москве — это удар по демократии и верховенству закона. Таким образом российское руководство пренебрегает принципами, которым оно должно быть привержено в качестве члена Совета Европы и ОБСЕ», — написал министр.

Напомним, что в российской столице Москве в субботу, 27 июля, во время акции возле мэрии против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу задержали 1371 человека.

Министерство иностранных дел Украины осудило насилие против участников мирной акции протеста 27 июля в Москве и призвало представителей европейского и евроатлантического сообщества решительно осудить действий российских властей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российского оппозиционера Алексея Навального, которого 24 июля задержали и посадили на 30 суток, перевели из спецприемника в московскую клиническую больницу имени Виноградова с диагнозом «острая аллергическая реакция». Врачи политика считают, что его могли отравить каким-либо химическим веществом.

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