Навального могли отравить: медики оценили состояние опального оппозиционера в РФ

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Российского оппозиционера Алексея Навального, которого 24 июля задержали и посадили на 30 суток, перевели из спецприемника в московскую клиническую больницу имени Виноградова с диагнозом «острая аллергическая реакция». Врачи политика считают, что его могли отравить каким-либо химическим веществом, пишет BBC.

По словам врачей, им не дали полноценно осмотреть пациента, и его состояние внушает им тревогу.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что у Навального сильный отек лица и покраснение кожи.

Как говорят лечащие врачи Навального, пытавшиеся посетить его в больнице, клиническая картина не соответствует аллергической реакции.

«Никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было. Более того — он ел одну и ту же еду со всеми заключенными, никакой новой парфюмерии или средств личной гигиены не использовал», — сообщила врач-офтальмолог Анастасия Васильева.

По ее словам, клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела).

«Сегодня особенно страшно за пострадавший правый глаз, который действительно с большим трудом удалось спасти, — сообщила врач. — Развивающийся кератоконъюнктивит никто не лечит, офтальмологом пациент не осмотрен», — говорится в сообщении.

Как утверждает Васильева, симптомы указывают на результат повреждающего действия неопределенных химических веществ.

Напомним, в Москве в субботу, 27 июля, во время акции возле мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму задержали 1371 человека. По этому поводу в ЕС заявили, что задержание более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве является нарушением прав на свободу выражения мнения. В частности, пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич отметила, что задержания более тысячи участников акции протеста в Москве нарушают права на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний. При этом ЕС призвал власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный российский журналист, проживающий в Украине, Аркадий Бабченко возмутился той жестокостью, с которой российские силовики расправляются с мирными митингующими в России.

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