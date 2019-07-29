- 02:41 У СБУ отберут право «заниматься коррупцией», — Данилюк
- 02:11 Замахнулись на Китай: стало известно о планах Путина напасть на Поднебесную
- 01:54 Детский омбудсмен рассказал, как добиться того, чтобы гаджеты помогали, а не вредили ребенку
- 01:12 Навального могли отравить: медики оценили состояние опального оппозиционера в РФ
- 00:51 Варварское избиение граждан: в МИД Украины осудили действия Кремля
- 28.07 23:35 «Руки в крови»: в Румынии требуют наказать серийного убийцу-педофила
- 28.07 23:18 Суд обязал пересчитать голоса в округе, где проиграл Пашинский
- 28.07 23:00 «Динамо» обыграло «Шахтер» и завоевало восьмой Суперкубок Украины: хроника и видеообзор матча
- 28.07 22:41 Бердичевский бандит, избивший бойца АТО, записал видео с угрозами его побратимам
- 28.07 21:46 "Я даже не знаю, как это комментировать": Бабченко раскритиковал протесты в Москве
- 28.07 20:56 Шустер вернулся в Украину и снова взялся за "Свободу слова"
- 28.07 20:47 «Динамо» – «Шахтер»: где смотреть онлайн битву за Суперкубок Украины
Навального могли отравить: медики оценили состояние опального оппозиционера в РФ
Российского оппозиционера Алексея Навального, которого 24 июля задержали и посадили на 30 суток, перевели из спецприемника в московскую клиническую больницу имени Виноградова с диагнозом «острая аллергическая реакция». Врачи политика считают, что его могли отравить каким-либо химическим веществом, пишет BBC.
По словам врачей, им не дали полноценно осмотреть пациента, и его состояние внушает им тревогу.
Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что у Навального сильный отек лица и покраснение кожи.
Как говорят лечащие врачи Навального, пытавшиеся посетить его в больнице, клиническая картина не соответствует аллергической реакции.
«Никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было. Более того — он ел одну и ту же еду со всеми заключенными, никакой новой парфюмерии или средств личной гигиены не использовал», — сообщила врач-офтальмолог Анастасия Васильева.
По ее словам, клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела).
«Сегодня особенно страшно за пострадавший правый глаз, который действительно с большим трудом удалось спасти, — сообщила врач. — Развивающийся кератоконъюнктивит никто не лечит, офтальмологом пациент не осмотрен», — говорится в сообщении.
Как утверждает Васильева, симптомы указывают на результат повреждающего действия неопределенных химических веществ.
Напомним, в Москве в субботу, 27 июля, во время акции возле мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму задержали 1371 человека. По этому поводу в ЕС заявили, что задержание более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве является нарушением прав на свободу выражения мнения. В частности, пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич отметила, что задержания более тысячи участников акции протеста в Москве нарушают права на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний. При этом ЕС призвал власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный российский журналист, проживающий в Украине, Аркадий Бабченко возмутился той жестокостью, с которой российские силовики расправляются с мирными митингующими в России.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...