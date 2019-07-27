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В ПФУ объяснили, почему не всем украинцам удастся выйти на пенсию в 60 лет, и кому для этого потребуется 35 лет стажа (видео)

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) напомнили, что согласно законодательству граждане имеют право выйти на пенсию в возрасте 60−65 лет (пенсия по возрасту) только в том случае, если минимальная норма их страхового стажа составляет не менее 15 лет. Об этом говорится в информационном видео фонда, пишет АиФ.

В то же время действующие в 2019 году нормы предусматривают, что украинцы смогут уйти на заслуженный отдых в 60 лет, если они имеют трудовой стаж не меньше 26 лет.

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Для того, чтобы выйти на пенсию в 63 года, граждане Украины должны иметь не меньше 16 лет страхового стажа. В 2028 году эта минимальная норма для выхода на пенсию в 63 года составит уже 25 лет.

С каждым годом эта норма будет увеличиваться и таким образом в 2028 году минимальная норма страхового стажа составит 35 лет.

Также в ПФУ отметили, что в 2021 году для выхода на пенсию женщинам нужно иметь не меньше 28 лет страхового стажа, чтобы выйти в 60 лет. С каждым годом эта норма будет увеличиваться на один год, и уже в 2028 году она составит 35 лет.

При этом также указано на необходимость различать «общий (трудовой) стаж» и «страховой стаж».

Общий (трудовой) стаж — это стаж, который действует в большинстве случаев. Его подсчитывают согласно записям в трудовой книжке. Трудовой стаж может включать в себя такие понятия как общий, льготный и специальный стаж работы.

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Страховой стаж — один из видов стажа. Речь идет о некоем отрезке времени, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно платились взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в сумме не меньше минимального страхового взноса.

Понятие «страхового стажа» введено Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 9.07.2003 года № 1058-IV (далее — закон № 1058), который вступил в силу с 1 января 2004 года.

В Украине с этого момента понятие «трудовой стаж» заменяется понятием «страховой стаж» и является одним из основных факторов, влияющих на размер будущей пенсии. Трудовой стаж, который был заработан гражданином Украины до 2004 года автоматически приравнивается к страховому.

Как мы писали раньше, в Украине вступило в силу постановление № 543, которое предусматривает доплаты пенсионерам, которые имеют достаточный страховой стаж.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «докупить» стаж смогут не все пенсионеры, и что делать в таком случае.

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