Украина

Раздадут на 500 грн больше: кому ждать обещанную прибавку к пенсии в июле

Кабинет министров принял решение повысить до 2 тыс. грн пенсии тем украинцам, которые на данный момент получают меньше указанной суммы, но имеют полный стаж. Для женщин это 30 лет, а для мужчин — 35, пишет «Обозреватель».

К примеру, если проработать 30 лет с минимальной зарплатой, то на данный момент украинцы младше 65 лет имеет право на выплату в размере 1497 грн. Если же есть полный стаж и 65 лет, по закону пенсия должна составлять не меньше 40% минимальной зарплаты — 1671 грн.

И первым, и вторым уже с 1 июля должны будут платить 2 тыс. грн. То есть если есть полный стаж и пенсия ниже 2 тыс., ее автоматически повысят до указанной суммы. А если пенсия, к примеру, 2001 грн, ее размер не пересмотрят. Всего повышение, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, коснется 2,5 млн человек.

Отмечается, что на 67 грн повысят выплаты украинцам с минимальными пенсиями. Пенсионеры будут получать как минимум 1564 грн. Также, если украинцы с минимальной пенсией имеют полный стаж (для женщин — 30, для мужчин — 35 лет), они имеют право и на прибавку в размере не менее 1% прожиточного минимума. Если сейчас, к примеру, женщина с 40 годами стажа и минимальной пенсией может получать надбавку в размере 149,7 грн, то после первого июля — 156,4 грн.

Украинцы с максимальными пенсиями получат прибавку в размере 670 грн. Сейчас такие выплаты получают не более 1,9% от общего числа пенсионеров. Если до июля это 14,9 тыс. грн, то после — 15,6 тыс. грн. Чаще всего это те, кто вышел на заслуженный отдых со специальными правами. Например, народные депутаты, судьи и т. д.

Напомним, что с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки. В целом в 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине утвердили важный показатель расчета пенсий.

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