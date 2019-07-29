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Неизвестный расстрелял участников фестиваля еды в США: много погибших и раненых (видео)
В США 28 июля на Фестивале чеснока Гилрой на севере американского штата Калифорния произошла стрельба.
Стрельба началась в 17:30 по местному времени, когда полицию вызвали в местный парк, где проходит ежегодный фестиваль еды, сообщает ТСН.
В сети появились видео, на которых видно, как из парка бегут десятки людей, а свидетели говорят о десятках выстрелов из огнестрельного оружия.
Один из свидетелей сообщил, что стрелявший — белый мужчина примерно 20 лет. Он открыл огонь в одну из кабинок на фестивале, прежде чем бежать с места происшествия. Офицеры также расследуют сообщения о том, что к преступлению может быть причастен второй стрелок.
Экипажам скорой помощи сообщили, что по меньшей мере 3 человека погибли и 12 получили ранения, сообщает SBC.
Отметим, что основанный в 1979 году фестиваль чеснока Гилрой — один из крупнейших фестивалей еды в США, на котором в течение трех дней гости принимают участие в кулинарных соревнованиях и развлекательных программах.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в американском городе Вирджиния-Бич госслужащий устроил стрельбу на своем рабочем месте — в местном муниципальном центре. Он зашел в здание и открыл беспорядочный огонь из пистолета и полуавтоматической винтовки, передвигаясь по трем этажам.
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