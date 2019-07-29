25.26 / 25.58 28.08 / 28.54
Киев: +25
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Вы пытаетесь очернить достойного человека": на 40-й день после смерти Тымчука друзья призвали "не тиражировать неправду" о нем

8:21 29 июля 2019 345
Дмитрий Тымчук
Инф. «ФАКТОВ»

Координатор группы «Информационное сопротивление» Алексей Копытко призвал не распускать слухи о погибшем народном депутате Украины, бывшем координаторе этой группы Дмитрии Тымчуке.

«Какие-то мутные „эксперты“ на сливных бачках умничают, будто что-то знают о работе группы ИС. Какие-то ублюдки повадились разгонять враньё, выборочно цитируя материалы следствия и выдуманных „источников в окружении“. Мол, „Тымчук две недели пил из-за депрессии, а потом совершил самоубийство“», — пишет он.

Копытко категорически отвергает информацию о том, что Тымчук злоупотреблял алкоголем.

«Трагедия произошла в среду 19 июня, около 12.00. В 12.30, не зная о случившемся, к дому, где жил Дима, подъехал наш коллега, который подвозил его в Раду. В 13.00 Дима должен был выехать на заседание комитета. Если планы менялись, он всегда предупреждал. В этот раз за час до планового (!) выезда „отбоя“ не было. Это значит, что планы не менялись. И перечеркивает все домыслы о беспробудном круглосуточном пьянстве», — пишет он.

По словам Копытко, «в течение „двух недель пьянства и депрессии“ Дима как-то умудрялся проводить встречи, общаться с коллегами, в т. ч. — иностранными, руководить нашим коллективом».

«Поэтому все, кто тиражирует неправду о Диме по глупости либо незнанию — не делайте этого. Тем, кто разгоняет это враньё за деньги или по другому умыслу, просто хочу напомнить. Чтобы вы осознавали. Вы пытаетесь очернить достойного человека. Очень достойного. Такое не проходит бесследно и никогда ничем хорошим не заканчивается. Никогда», — пишет он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил народного депутата Дмитрия Тымчука орденом «За мужество» III степени.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер