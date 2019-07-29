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"Вы пытаетесь очернить достойного человека": на 40-й день после смерти Тымчука друзья призвали "не тиражировать неправду" о нем
Координатор группы «Информационное сопротивление» Алексей Копытко призвал не распускать слухи о погибшем народном депутате Украины, бывшем координаторе этой группы Дмитрии Тымчуке.
«Какие-то мутные „эксперты“ на сливных бачках умничают, будто что-то знают о работе группы ИС. Какие-то ублюдки повадились разгонять враньё, выборочно цитируя материалы следствия и выдуманных „источников в окружении“. Мол, „Тымчук две недели пил из-за депрессии, а потом совершил самоубийство“», — пишет он.
Копытко категорически отвергает информацию о том, что Тымчук злоупотреблял алкоголем.
«Трагедия произошла в среду 19 июня, около 12.00. В 12.30, не зная о случившемся, к дому, где жил Дима, подъехал наш коллега, который подвозил его в Раду. В 13.00 Дима должен был выехать на заседание комитета. Если планы менялись, он всегда предупреждал. В этот раз за час до планового (!) выезда „отбоя“ не было. Это значит, что планы не менялись. И перечеркивает все домыслы о беспробудном круглосуточном пьянстве», — пишет он.
По словам Копытко, «в течение „двух недель пьянства и депрессии“ Дима как-то умудрялся проводить встречи, общаться с коллегами,
«Поэтому все, кто тиражирует неправду о Диме по глупости либо незнанию — не делайте этого. Тем, кто разгоняет это враньё за деньги или по другому умыслу, просто хочу напомнить. Чтобы вы осознавали. Вы пытаетесь очернить достойного человека. Очень достойного. Такое не проходит бесследно и никогда ничем хорошим не заканчивается. Никогда», — пишет он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил народного депутата Дмитрия Тымчука орденом «За мужество» III степени.
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