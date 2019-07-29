Красавица-фехтовальщица Харлан креативно отпраздновала победу на ЧМ (фото)

Спорт

Украинская саблистка Ольга Харлан, шестой раз в карьере ставшая чемпионкой мира на недавно завершившемся мировом первенстве в Будапеште, необычно подошла к празднованию своего успеха.

«Душа требует перемен. Ну, а вообще это был вызов самой себе! Если быть медали на ЧМ 2019, значит быть и розовым волосам. А какие вы бросаете себе вызовы?» — написала спортсменка на своей странице в Instagram, прикрепив в качестве доказательства фото.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские шпажисты стали серебряными призерами чемпионата мира.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter