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Спорт

Красавица-фехтовальщица Харлан креативно отпраздновала победу на ЧМ (фото)

10:43 29 июля 2019 167
Красавица-фехтовальщица Харлан креативно отпраздновала победу на ЧМ (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинская саблистка Ольга Харлан, шестой раз в карьере ставшая чемпионкой мира на недавно завершившемся мировом первенстве в Будапеште, необычно подошла к празднованию своего успеха.

«Душа требует перемен. Ну, а вообще это был вызов самой себе! Если быть медали на ЧМ 2019, значит быть и розовым волосам. А какие вы бросаете себе вызовы?» — написала спортсменка на своей странице в Instagram, прикрепив в качестве доказательства фото.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские шпажисты стали серебряными призерами чемпионата мира.

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