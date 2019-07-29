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Красавица-фехтовальщица Харлан креативно отпраздновала победу на ЧМ (фото)
Украинская саблистка Ольга Харлан, шестой раз в карьере ставшая чемпионкой мира на недавно завершившемся мировом первенстве в Будапеште, необычно подошла к празднованию своего успеха.
«Душа требует перемен. Ну, а вообще это был вызов самой себе! Если быть медали на ЧМ 2019, значит быть и розовым волосам. А какие вы бросаете себе вызовы?» — написала спортсменка на своей странице в Instagram, прикрепив в качестве доказательства фото.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские шпажисты стали серебряными призерами чемпионата мира.
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Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...