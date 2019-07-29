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Происшествия

В Харькове застрелили бизнесмена (фото)

10:31 29 июля 2019 157
Убийство
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове в ночь на 29 июля застрелили предпринимателя. Его убили в 00:30 на улице Молочной возле дома № 20 выстрелами из пока что неустановленного оружия.

Погибший оказался местным жителем 1977 года рождения, сообщает OBOZREVATEL.

Мужчина занимался розничной торговлей промышленными товарами. Обстоятельства преступления устанавливаются. По словам свидетелей, на молодого человека напал мужчина, одетый во все черное.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в городе Сумы задержали 19-летнюю женщину, которая стреляла в местного предпринимателя и его дочь. Задержанная призналась, что убийство заказал сын бизнесмена.

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