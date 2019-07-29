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Общество и люди

На улицах Киева устанавливают "тревожные кнопки" для экстренной связи с полицией

10:58 29 июля 2019 63
Кнопка экстренной связи с полицией
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве начали устанавливать кнопки экстренного вызова для связи с оператором полиции. Ранее сообщалось о запуске в столице в пилотном режиме нового аналитического модуля распознавания лиц.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел, оператор может видеть и слышать происходящее около системы круглосуточно, даже если кнопка экстренного вызова не нажата.

«Safe city во всех его проявлениях», — заявляют в МВД и сообщают, что системы экстренной связи установлены на:

  • Smart street, Салютная, 2;
  • Аллее художников;
  • Пейзажной аллее;
  • В парке «Владимирская горка».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на мостовом пешеходно-велосипедном переходе между парками «Хрещатый» и «Владимирская горка» в Киеве установили еще четыре камеры видеонаблюдения, теперь их количество составляет восемь единиц.

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