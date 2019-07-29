- 12:22 "Позиция однозначная": у Зеленского сделали заявление о возобновлении подачи воды в Крым
- 12:22 В Никополе под автомобиль бросили гранату, есть раненые
- 11:55 НТВ пригрозило судом всем, кто покажет провальный трейлер российского сериала "Чернобыль"
- 11:52 “Радиации мой друг получил меньше, чем я, но она его убила в 30 лет”: рассказ ликвидатора о строительстве саркофага на ЧАЭС
- 11:46 Стало известно, когда состоится первое заседание новой Рады
- 11:37 У Зеленского объяснили, почему "слуг народа" поселили в самом дорогом отеле Трускавца
- 11:25 Сколько будет стоить доллар в ближайшее время: прогноз эксперта
- 11:17 На свободу с чистой совестью: боевика "ДНР", причастного к трагедии малайзийского "Боинга", выпустили из тюрьмы
- 11:16 Тысячам чиновников-взяточников дали возможность вернуться на госслужбу: что произошло
- 10:58 На улицах Киева устанавливают "тревожные кнопки" для экстренной связи с полицией
- 10:43 Красавица-фехтовальщица Харлан креативно отпраздновала победу на ЧМ
- 10:42 Бойня на фестивале еды в США признана терактом
На улицах Киева устанавливают "тревожные кнопки" для экстренной связи с полицией
В Киеве начали устанавливать кнопки экстренного вызова для связи с оператором полиции. Ранее сообщалось о запуске в столице в пилотном режиме нового аналитического модуля распознавания лиц.
Как сообщают в Министерстве внутренних дел, оператор может видеть и слышать происходящее около системы круглосуточно, даже если кнопка экстренного вызова не нажата.
«Safe city во всех его проявлениях», — заявляют в МВД и сообщают, что системы экстренной связи установлены на:
- Smart street, Салютная, 2;
- Аллее художников;
- Пейзажной аллее;
- В парке «Владимирская горка».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на мостовом пешеходно-велосипедном переходе между парками «Хрещатый» и «Владимирская горка» в Киеве установили еще четыре камеры видеонаблюдения, теперь их количество составляет восемь единиц.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.