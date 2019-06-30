Украина

На мостовом пешеходно-велосипедном переходе между парками «Хрещатый» и «Владимирская горка» в Киеве установили еще четыре камер видеонаблюдения, теперь их количество составляет восемь единиц. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации (КГГА) Юрий Назаров.

«На пешеходном велосипедном мосту Киева установлено еще 4 камеры видеонаблюдения. Отныне правопорядок одного из самых популярных мест для прогулок контролируют 8 видеокамер»,— пишет он.

По словам Назарова, камеры установлены смотровые, роботизированные (с обзором на 360 градусов и возможностью приближения изображения), а также с функцией распознавания лиц.

Также директор департамента отмечает, что вскоре планируется в городскую систему видеонаблюдения подсоединить еще две камеры.

Напомним, что накануне открытия в конце мая 2019 года сметная стоимость строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» в Киеве выросла до 419,96 млн гривен, то есть на 132,63 млн гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в день открытия моста, 26 мая, в одной из секций стеклянного пола образовались трещины. А через две недели, 17 июня, на мосту засняли едущий автомобиль. В тот же день сотрудники Патрульной полиции Киева установили личность водителя Mercedes и его местонахождение.

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