Тысячам чиновников-взяточников дали возможность вернуться на госслужбу: что произошло

Украина

В Украине закрыли открытый реестр коррупционеров. Теперь почти 24 тысячи коррупционеров вполне могут вернуться на госслужбу. Об этом сообщают в Opendatabot — сервисе мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов.

Так, начиная с 14 августа 2018 года списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7−10 дней. Последний раз данные обновлялись 25 июня 2019 года.

Человек, совершивший коррупционное правонарушение как минимум в течение трех лет не имеет права занимать госдолжности. Если его статус будет невозможно проверить автоматически, есть риск, что эти люди смогут вернуться на государственную службу.

«Согласно постановлению Кабмина, Национальное агентство проводило проверку претендента на государственную должность в реестре коррупционеров. Если человек попал в реестр, то в течение трех лет его не должны были брать на работу в госорганы», — рассказал исполнительный директор Центра политико-правовых исследований Тарас Бойко.

По состоянию на сегодня в Украине было зарегистрировано более 23 900 коррупционеров. Национальное агентство по противодействию коррупции сейчас взялось создавать сайт с реестром коррупционеров, однако этот реестр не является открытым — эти данные невозможно обработать автоматически.

В Opendatabot сообщили, что будут работать над тем, чтобы реестр снова открыли.

Как писали «ФАКТЫ», команда нового президента Украины Владимира Зеленского намерена лишить Службу безопасности Украины расследовать коррупционные дела.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter