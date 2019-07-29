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У СБУ отберут право «заниматься коррупцией», — Данилюк
Команда нового президента готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать различные сферы управления государства, в частности Службу безопасности Украины. Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк, передает 24 канал.
Так, секретарь СНБО подчеркнул, что Служба безопасности исторически встроена в многие процессы государства, поэтому до ее реформирования все остальные реформы абсолютно без смысла.
Что должно произойти:
СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере — это контрразведка.
Убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией.
Он добавил, что вышеупомянутые действия активно поддерживаются международными партнерами Украины, а также президентом Зеленским.
«Сейчас я создал группу, которая над ними работает и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, в частности из НАТО. И почему-то его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны», — сказал Данилюк.
Также он заявил, что к созданию законопроектов должны быть привлечены СБУ, украинские и западные партнеры.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как на одном из телеканалов захотели провести телемост с российским пропагандистами с «Россия 24», в Киеве было созвано заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В СНБО решили разработать новую стратегию национальной безопасности, включая безопасность информационную. Стратегия должна появиться не позднее ноября 2019 года. СБУ и руководству полиции было отдельно поручено встать на защиту информационного пространства.
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