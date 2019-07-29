НТВ пригрозило судом всем, кто покажет провальный трейлер российского сериала "Чернобыль"

Мир

После того, как трейлер российского сериала «Чернобыль» от НТВ был раскритикован иентернет-пользователями, телекомпания начала рассылать требования об удалении ролика из сети и грозить судом.

Как сообщает «Фонтанка», телекомпания заявила о «нарушении авторских прав», а страйки (блокировки) получили некоторые блогеры.

В частности, Илья Мэддисон, который ранее выпустивший обзор на трейлер «Чернобыля», заявил, что на его памяти это первый случай: «Никогда вообще не видел страйков за просмотр трейлера, такое впервые».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сериал «Чернобыль» от НВО стал самым популярным в истории. Его рейтинг составляет 9,6 по 10-балльной шкале на сайте IMDB.com, который по праву считается самой полной информационной базой в области кино и телевидения.

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