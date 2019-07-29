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В Никополе под автомобиль бросили гранату, есть раненые (фото)
В Никополе полиция задержала мужчину, который бросил под автомобиль местного предпринимателя гранату РГД-5. Ранее в Харькове гранату бросили в салон авто, где находился 45-летний предприниматель.
Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНГ в Днепропетровской области, ЧП произошло в воскресенье, 28 июля. От взрыва гранаты, которую бросили под авто 41-летнего предпринимателя, пострадали два пассажира. Их с многочисленными осколочными ранениями увезли в больницу. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.
Правоохранители установили «подрывника», которого доставили в Никопольский отдел полиции. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
По данному факту открыты уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) п. 1,5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Пологи (Запорожская область) мужчина бросил гранату в полицейских. В результате ЧП пострадали двое правоохранителей.
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