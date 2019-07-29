"Позиция однозначная": у Зеленского сделали заявление о возобновлении подачи воды в Крым

Политика

Украина должна продолжать оказывать давление на оккупационную администрацию Крыма и блокировать поставки воды на полуостров. Об этом заявил постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

«Мне кажется, что это неуместно. Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной. Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма. Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция», — отметил Кориневич, пишет «Сегодня».

По его словам, такая же позиция в Офисе президента относительно оккупированного Крыма существует и по поводу снабжения электроэнергией с материковой Украины.

Как писали «ФАКТЫ», ранее координатор группы «Информационное сопротивление» Алексей Копытко заявлял, что воды в Крыму достаточно для крымчан, но мало для военных баз РФ, которые фактически отбирают этот ресурс у людей.

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