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"За жарой придется ехать на юг": синоптик предупредила о резком похолодании в Украине
Жаркий понедельник, 29 июля, сменится очередным похолоданием, которое придет в Украину во вторник, 30 июля.
«За холодным атмосферным фронтом начнет распространяться прохладный воздух. В северных областях и на западе Украины, а также на Харьковщине температура воздуха снизится и составит + 25 + 28 градусов. В южной части, в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях жара завтра еще задержится — днем до +29 + 33 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Впрочем, вскоре и в этих регионах станет прохладнее, а жара, разве что, останется на юге. А уже с четверга, 1 августа, умеренно-теплая погода установится на всей территории Украины, а на севере и северо-востоке температура днем будет ниже +20 градусов. .
«Кратковременные дожди с грозами 30 июля тянуться за фронтом. Во вторник утром и днем они вероятные на западе, севере и в Центре, а в течение дня и к вечеру фронт будет прогибаться в южном направлении и, соответственно, грозовые дожди охватят юг и восток», — сообщает синоптик.
В Киеве во вторник температура снизится до +26 градусов. В дальнейшем ожидается, что температура упадет еще на несколько градусов. Не исключены локальные дожди с грозами.
«Ближайшую неделю, а особенно выходные, 3−4 августа, в Киеве будут достаточно прохладно. Ловим сегодня летнюю жару, потому что завтра за ней придется ехать на юг. Всем — нужной погоды», — желает Наталья Диденко.
Материал «30 июля дожди накроют почти всю Украину: синоптики рассказали о погоде в последние дни месяца» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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