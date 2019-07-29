«Био», «эко», «органик»: как выбрать чистые продукты питания

Клуб потребителей

Со 2 августа в Украине вступает в силу новый закон, регулирующий оборот органических продуктов. Принятый еще в 2018 году, Закон Украины «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции» предусматривает запрет на использование маркировки «био», «эко» и «органик» без соответствующей проверки качества и наличия документального подтверждения «органичности» продуктов. Согласно закону, органической может считаться пищевая продукция, при производстве которой не использовались химические удобрения, пестициды, консерванты и тому подобное.

Какие же основные новшества предлагает закон? По словам его разработчиков, вступление в силу 2 августа закона об органическом производстве предусматривает:

Введение контроля и регистрации как операторов органического производства, так и аккредитации сертификационных органов, которые могут и имеют право работать по украинскому закону. Введение обязательной регистрации семян и производителей органических семян и посадочного материала.

Создание Единого реестра производителей органической продукции.

Ежегодную сертификацию производителей органики и декларирование ими объема товаров.

Владельцев органических предприятий обяжут согласовывать маркировку органической продукции с органом сертификации. Срок действия сертификата составит 15 месяцев с даты выдачи.

Бизнесменов обяжут взаимодействовать с органами сертификации. Например, предоставлять инспекторам образцы почвы или материалов, семян, корма, продукции, воды для проведения лабораторных исследований. Документация, включая финансовую, тоже будет проверяться.

Продукция, не соответствующая требованиям законодательства об органическом производстве и маркировке, будет изыматься. Прежде всего это коснется тех недобросовестных производителей, которые маркируют упаковки государственным логотипом или пометкой «органический», «биологический», «экологический», «органик», но на самом деле не соблюдают требования к качеству продукции.

Устанавливаются определенные условия для изготовления органического молока, мяса и другой продукции животноводства.

Органическая растительная продукция должна выращиваться с использованием удобрений, которые расщепляются биологически. Кроме того, предприниматели не должны загрязнять окружающую среду.

Сертифицировать будут не один органический продукт, например пшеница, а весь процесс производства, начиная от семян и почвы и заканчивая переработкой и упаковкой.

«Новый закон направлен на борьбу с теми производителями, которые злоупотребляют использованием в названиях пищевой продукции такими терминами, как «экологическая», «органическая», «биодинамическая» и так далее, — рассказал «ФАКТАМ» генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. — Если раньше такую терминологию при маркировке можно было использовать свободно, то с января 2019 года, для того чтобы пищевой продукт назывался органическим или экологическим, необходимо подтвердить его чистоту. В сферу действия нового закона попадает весь спектр органических продуктов, потребляемых людьми или животными.

Теперь ставить маркировку «органическая» на свои продукты могут только те, кто соблюдает все необходимые технологические процессы, что подтверждается соответствующим сертификатом качества. Хочу отметить, что такой сертификат подтверждает не только экологическую чистоту конечного продукта, но и всех составляющих при его производстве. Например, если это молоко, то для получения сертификата нужно подтвердить, что коровы не получают никаких химикатов, что корма, которыми их кормят, выращивается без использования пестицидов, на землях, которые не проходили никакой химической обработки на протяжении длительного времени. Кроме того изучается радиационный фон на территориях где находится ферма и где выращиваются корма, и так далее. Если все эти факторы соблюдены, то такая продукция получает соответствующий сертификат и может маркироваться как органическая и продаваться дороже.

У нас ведь проблема в том, что есть категория покупателей, готовых платить дороже за экологически чистую продукцию, но они не уверены, что маркировка на упаковке соответствует действительности. С другой стороны, есть производители, готовые выходить на европейский рынок, но их продукция не имеет необходимого сертификата.

Что касается розничной торговли, то отныне если органические продукты реализуются в магазине, значит, у продавца обязательно должен быть соответствующий сертификат на эту продукцию. А покупатель имеет полное право потребовать предоставить ему этот документ. Хочу отметить, что в магазине должна находиться копия сертификата, заверенная либо нотариально, либо печатью производителя.

Если же администратор магазина отказался предоставить сертификат, то необходимо в первую очередь сообщить об этом факте в Госпродпотребслужбу. Их прямая обязанность реагировать на такие жалобы потребителей".

Весьма любопытно, что экспорт украинской органической продукции значительно превышает объемы внутреннего потребительского рынка в Украине.

«По последним данным, экспорт органической продукции в три раза больше в стоимостном измерении, чем внутренний потребительский рынок в Украине — 99 млн евро и 29,4 млн евро соответственно, — сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева. — Органический рынок является одним из самых динамичных рынков продовольствия в мире, поэтому совершенствование пищевого законодательства приобретает все большее значение.

Сейчас расширяется круг участников органического рынка, привлекаются не только производители, технологи и контролеры, но и те, кто непосредственно реализует продукцию и обеспечивает ее фактическую поставку потребителю. Поэтому наша общая задача — обеспечить уверенность потребителя в том, что продукция, за которую он платит, качественная и безопасная, что она действительно сертифицированная и органическая".

По данным портала UkraineFood.org, Украина имеет торговые отношения с 30 странами, благодаря которым украинские органические продукты поставляются на рынки 37 стран. Причем 94% экспорта украинской органики приходится на европейские государства. В топ-10 стран куда экспортируется украинская органическая продукция, вошли Нидерланды, Германия, Швейцария, Литва, Австрия, Италия, Франция, Великобритания, Дания и Польша.

Стоит напомнить, что вскоре вступит в силу еще один важный документ, который, без преувеличения, касается абсолютно всех жителей Украины. Это Закон «Об информации для потребителей пищевых продуктов». Он призван усовершенствовать и привести к европейским стандартам правила маркировки продуктов питания.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter