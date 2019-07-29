В ЮАР зверски убили украинского туриста

Происшествия

В Национальном парке Кейптауна (ЮАР) убили 44-летнего туриста из Украины — злоумышленники польстились на рюкзак Ивана Иванова. Ранее в Турции был арестован украинец, подозреваемый в убийстве отца, с которым он приехал отдыхать в курортную Анталью.

Как передает iol.co.za, на украинца, который шел по тропе на Столовую гору, напали трое мужчин. Завязалась драка, и один из злоумышленников ударил туриста несколько раз ножом в грудь. От потери крови пострадавший скончался.

Местный житель сообщил в полицию, что видел бегущего человека с рюкзаком. 25-летнего подозреваемого удалось задержать. Он рассказал правоохранителем, где находится тело погибшего туриста. Еще двоих злоумышленников ищут.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские туристы, возвращавшиеся с отдыха в Болгарии, попали в смертельное ДТП: одна женщина погибла, трое попали с тяжелыми травмами в больницу.

Фото с сайта https://www.iol.co.za

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter