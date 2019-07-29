Происшествия

В жуткой автокатастрофе в Закарпатье погибли три человека: первые фото с места трагедии

Под Свалявой (Закарпатская область) на трассе Киев — Чоп в ДТП погибли три человека. Ранее суд в Ужгороде отправил под стражу на 60 суток без возможности внесения залога 21-летнюю студентку, которая стала виновницей резонансного ДТП на Славянской набережной.

Как сообщают в отделе комуникации ГУНП в Закарпатской области, ЧП произошло в понедельник, 29 июля, в 9:40. Около села Нелипино столкнулись грузовик DAF под управлением 26-летнего жителя Чернигова и внедорожник Volkswagen Tiguan. Три человека, ехавшие в Volkswagen, погибли: мужчины 47-ми и 45 лет — на месте, а 43-летняя женщина — не приходя в сознание в больнице.

Как передает «Мукачево.нет», по предварительным данным, ДТП случилось из-за выезда легкового автомобиля на встречную полосу, где он и влетел в грузовик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Лазещина Раховского района Закарпатской области перевернулся рейсовый автобус сообщением Ивано-Франковск — Мукачево. В ДТП один пассажир погиб, еще двое были травмированы.

Фото с сайта http://www.mukachevo.net



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