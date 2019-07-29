25.19 / 25.48 28.00 / 28.44
Киев: +29
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В жуткой автокатастрофе в Закарпатье погибли три человека: первые фото с места трагедии

13:30 29 июля 2019 215
ДТП под Свалявой
Инф. «ФАКТОВ»

Под Свалявой (Закарпатская область) на трассе Киев — Чоп в ДТП погибли три человека. Ранее суд в Ужгороде отправил под стражу на 60 суток без возможности внесения залога 21-летнюю студентку, которая стала виновницей резонансного ДТП на Славянской набережной.

Как сообщают в отделе комуникации ГУНП в Закарпатской области, ЧП произошло в понедельник, 29 июля, в 9:40. Около села Нелипино столкнулись грузовик DAF под управлением 26-летнего жителя Чернигова и внедорожник Volkswagen Tiguan. Три человека, ехавшие в Volkswagen, погибли: мужчины 47-ми и 45 лет — на месте, а 43-летняя женщина — не приходя в сознание в больнице.

Как передает «Мукачево.нет», по предварительным данным, ДТП случилось из-за выезда легкового автомобиля на встречную полосу, где он и влетел в грузовик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Лазещина Раховского района Закарпатской области перевернулся рейсовый автобус сообщением Ивано-Франковск — Мукачево. В ДТП один пассажир погиб, еще двое были травмированы.

Фото с сайта http://www.mukachevo.net

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер