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Общество и люди

Пьяный "девичник" в Кирилловке возмутил сеть (видео)

13:49 29 июля 2019 534
Кирилловка
Инф. «ФАКТОВ»

В курортной Кирилловке совершенно пьяные девицы ездили прямо в толпе гуляющих людей, и только чудом их развлечения не окончились трагедией. И водитель, и пассажирка продолжали пить пиво во время движения автомобиля, громко высказывая нецензурные ругательства в адрес пешеходов.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Свой «девичник» мажорки снимали на видео и, видимо, ощущали себя чрезвычайно «крутыми». После публикации видео в сети, поведение девушек вызвало бурное негодованиев соцсетях.

«Будьте аккуратней, чтобы не напороться на таких „водителей“», — написал один из пользоователей.

«И куда наша полиция смотрит?» — добавил второй.

Как писали «ФАКТЫ», в эти дни в Кирилловке пик наплыва отдыхающих. На пляжах сейчас полно курортников, вечером на Приморском бульваре яблоку негде упасть. Местный Лас-Вегас светится огнями, на каждом шагу еда и развлечения.

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