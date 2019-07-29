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Пьяный "девичник" в Кирилловке возмутил сеть (видео)
В курортной Кирилловке совершенно пьяные девицы ездили прямо в толпе гуляющих людей, и только чудом их развлечения не окончились трагедией. И водитель, и пассажирка продолжали пить пиво во время движения автомобиля, громко высказывая нецензурные ругательства в адрес пешеходов.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Свой «девичник» мажорки снимали на видео и, видимо, ощущали себя чрезвычайно «крутыми». После публикации видео в сети, поведение девушек вызвало бурное негодованиев соцсетях.
«Будьте аккуратней, чтобы не напороться на таких „водителей“», — написал один из пользоователей.
«И куда наша полиция смотрит?» — добавил второй.
Как писали «ФАКТЫ», в эти дни в Кирилловке пик наплыва отдыхающих. На пляжах сейчас полно курортников, вечером на Приморском бульваре яблоку негде упасть. Местный Лас-Вегас светится огнями, на каждом шагу еда и развлечения.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!