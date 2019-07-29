- 10:11 Вскрылись шокирующие подробности боя Владимира Кличко с Фьюри
- 10:05 Токсичный агент: врач рассказала о странном заболевании Навального
- 09:50 Украинский боксер-нокаутер эффектно победил соперника в США
- 09:45 Победители — оригинальность и харизма: названо имя обладательницы Гран-при «Черноморских Игр»
- 09:42 Ограбление ювелирки в Киеве: момент нападения попал на видео
- 09:41 Яблоку негде упасть: в сети показали улицы вечерней Кирилловки
- 09:04 О дешевой картошке забудьте: эксперт назвала причину дороговизны "второго хлеба" в Украине
- 08:21 "Вы пытаетесь очернить достойного человека": на 40-й день после смерти Тымчука друзья призвали "не тиражировать неправду" о нем
- 07:58 У Близнецов наступает отличный период для новых дел, а Скорпионы могут найти дополнительный источник доходов
- 07:25 Неизвестный расстрелял участников фестиваля еды в США: много погибших и раненых
- 06:55 Дочь Примадонны Лиза Галкина научилась «делать папе приятно»
- 06:49 Пенсия в Украине: в ПФУ назвали документ, без которого невозможно получение выплат
Яблоку негде упасть: в сети показали улицы вечерней Кирилловки (видео)
В курортной Кирилловке в этом году пик наплыва отдыхающих припал на конец июля. На пляжах было полно курортников, вечером на Приморском бульваре яблоку негде было упасть. Местный Лас-Вегас светится огнями, на каждом шагу еда и развлечения.
Одну из таких прогулок показали в сети. Похоже, предприниматели, жаловавшиеся на несезон, таки дождались в Кирилловке своих клиентов.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в сеть выложили видео популярного курортного поселка Кирилловки, снятое с местной достопримечательности — колеса обозрения. Оно установлено на Федотовой косе, и, надо отдать должное устроителям этого вида развлечений, они точно угадали место для его размещения.
С колеса обозрения открывается изумительный вид на обе косы — Федотову и Пересыпь — а также на саму Кирилловку, бескрайние просторы моря и Утлюкского лимана.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...