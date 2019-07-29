Яблоку негде упасть: в сети показали улицы вечерней Кирилловки (видео)

Украина

В курортной Кирилловке в этом году пик наплыва отдыхающих припал на конец июля. На пляжах было полно курортников, вечером на Приморском бульваре яблоку негде было упасть. Местный Лас-Вегас светится огнями, на каждом шагу еда и развлечения.

Одну из таких прогулок показали в сети. Похоже, предприниматели, жаловавшиеся на несезон, таки дождались в Кирилловке своих клиентов.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сеть выложили видео популярного курортного поселка Кирилловки, снятое с местной достопримечательности — колеса обозрения. Оно установлено на Федотовой косе, и, надо отдать должное устроителям этого вида развлечений, они точно угадали место для его размещения.

С колеса обозрения открывается изумительный вид на обе косы — Федотову и Пересыпь — а также на саму Кирилловку, бескрайние просторы моря и Утлюкского лимана.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter