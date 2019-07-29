25.26 / 25.58 28.08 / 28.54
Киев: +25
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Яблоку негде упасть: в сети показали улицы вечерней Кирилловки (видео)

9:41 29 июля 2019 697
Кирилловка
Инф. «ФАКТОВ»

В курортной Кирилловке в этом году пик наплыва отдыхающих припал на конец июля. На пляжах было полно курортников, вечером на Приморском бульваре яблоку негде было упасть. Местный Лас-Вегас светится огнями, на каждом шагу еда и развлечения.

Одну из таких прогулок показали в сети. Похоже, предприниматели, жаловавшиеся на несезон, таки дождались в Кирилловке своих клиентов.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сеть выложили видео популярного курортного поселка Кирилловки, снятое с местной достопримечательности — колеса обозрения. Оно установлено на Федотовой косе, и, надо отдать должное устроителям этого вида развлечений, они точно угадали место для его размещения.

С колеса обозрения открывается изумительный вид на обе косы — Федотову и Пересыпь — а также на саму Кирилловку, бескрайние просторы моря и Утлюкского лимана.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер