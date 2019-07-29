«Гарантированный покупатель» требует взыскать 1,58 миллиарда гривен

Деньги

26 июля 2019 государственное предприятие «Гарантированный покупатель» направило в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о взыскании авансового платежа с ГП «НЭК «Укрэнерго» в размере 1,58 миллиарда гривен. Об этом сообщает «Украньюз».

Причиной иска стало невыполнение со стороны ГП «НЭК «Укрэнерго» своих обязательств по оплате ГП «Гарантированный покупатель» прогнозной величины услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии за первые 20 дней расчетного месяца (за период с 01.07.2019 по 20.07.2019).

Оператор системы передачи (ОСП) — ГП «НЭК «Укрэнерго» — должен осуществить полную и своевременную оплату авансового платежа до 14 и 24 числа расчетного месяца «Гарантированному покупателю». Однако после запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019-го оператор системы передачи ни разу не рассчитался с «Гарантированным покупателем».

Напомним, 27 июня Окружной админсуд Киева по иску АО «Никопольский завод ферросплавов» приостановил действие постановления НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы «Укрэнерго» на передачу и диспетчерское управление с 1 июля.

12 июля НКРЭКУ приняла новое постановление, снизив на 10% тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями с 1 августа 2019-го — до 312,14 грн/МВт∙ч.

22 июля АО «Никопольский завод ферросплавов» вновь обратилось с иском о решении Нацкомиссии с целью отменить новое постановление.

Если Окружной админсуд Киева примет решение в пользу предприятия, «Укрэнерго» не сможет купить электроэнергию для компенсации технологических потерь в сетях и не сможет компенсировать разницу между рыночными и «зеленым» тарифом ГП «Гарантированный покупатель».

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