- 16:20 Стало известно, кого Зеленский может отправить послом в США
- 16:15 У Близнецов наступает период для новых дел, а Скорпиона ждет дополнительный доход: гороскоп на неделю
- 16:07 Иммигрант из Африки умышленно толкнул 8-летнего мальчика под поезд
- 15:55 Киев накрыл мощный ураган: в сети показали видео
- 15:53 Наотрез отказались обслуживать на украинском языке: сеть взбудоражило видео из киевского супермаркета
- 15:42 В Одессе в суде нашли раненого нацгвардейца: что произошло
- 15:41 Что будет с ценами на бензин и дизтопливо в августе и сентябре: прогноз эксперта
- 15:23 Национальный план сокращения выбросов должен быть изменен, — эксперт
- 15:17 Треснуло стекло: с новым пешеходным мостом в Киеве возникла очередная проблема
- 15:17 Календарь матчей чемпионата и Кубка Украины по футболу, еврокубков и поединков сборной
- 15:04 Расстрел в Харькове: всплыли неожиданные факты о погибшем предпринимателе
- 15:02 Огромная ящерица целиком проглотила живую обезьяну: шокирующее видео
«Гарантированный покупатель» требует взыскать 1,58 миллиарда гривен
26 июля 2019 государственное предприятие «Гарантированный покупатель» направило в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о взыскании авансового платежа с ГП «НЭК «Укрэнерго» в размере 1,58 миллиарда гривен. Об этом сообщает «Украньюз».
Причиной иска стало невыполнение со стороны ГП «НЭК «Укрэнерго» своих обязательств по оплате ГП «Гарантированный покупатель» прогнозной величины услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии за первые 20 дней расчетного месяца (за период
Оператор системы передачи (ОСП) — ГП «НЭК «Укрэнерго» — должен осуществить полную и своевременную оплату авансового платежа до 14 и 24 числа расчетного месяца «Гарантированному покупателю». Однако после запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019-го оператор системы передачи ни разу не рассчитался с «Гарантированным покупателем».
Напомним, 27 июня Окружной админсуд Киева по иску АО «Никопольский завод ферросплавов» приостановил действие постановления НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы «Укрэнерго» на передачу и диспетчерское управление с 1 июля.
12 июля НКРЭКУ приняла новое постановление, снизив на 10% тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями с 1 августа 2019-го — до 312,14 грн/МВт∙ч.
22 июля АО «Никопольский завод ферросплавов» вновь обратилось с иском о решении Нацкомиссии с целью отменить новое постановление.
Если Окружной админсуд Киева примет решение в пользу предприятия, «Укрэнерго» не сможет купить электроэнергию для компенсации технологических потерь в сетях и не сможет компенсировать разницу между рыночными и «зеленым» тарифом ГП «Гарантированный покупатель».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.