Украина

Что будет с ценами на бензин и дизтопливо в августе и сентябре: прогноз эксперта

Несмотря на напряженную ситуацию с поставками горючего из России, обострившуюся после введения Кабинетом министров Украины дополнительных пошлин на поставки российского топлива по трубопрповоду, цены на заправках продолжают снижаться. С начала июля бензин А-95 подешевел на 1,34 грн, дизельное топливо — на 1,33 грн, а сжиженный газ — на 87 копеек. По состоянию на понедельник, 29 июля, средняя по Украине стоимость литра бензина А-95 составила 28,87 грн, дизельного топлива — 28,32 грн, а сжиженного газа — 12,36 грн.

Стоит напомнить, что 17 июля Кабинет министров принял постановление о введении с 1 августа специальной пошлины на поставки российского дизтоплива и сжиженного газа по трубопроводам. Согласно документу, с августа спецпошлина на дизтопливо составит 3,75%, а с 1 октября — 4%; на сжиженный газ — 1,75% и 3% соответственно. Это постановление стало ответом на расширение российских экономических санкций.

В связи с этим в четверг, 25 июля, крупнейший поставщик российских светлых нефтепродуктов в Украину компания Wexler Group сообщила в Facebook о прекращении импорта дизельного топлива из России по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс» уже с 1 августа.

Естественно, в свете последних событий ситуация на отечественном топливном рынке обострилась. Некоторые эксперты даже заговорили о возможном дефиците горючего на заправках. Хотя, представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус призвал импортеров дизельного топлива не пытаться дестабилизировать ситуацию на рынке заявлением о прекращении поставок дизтоплива из России и не избегать уплаты введенных государством специальных пошлин на такие поставки.

О том, как введение Украиной дополнительных пошлин на горючее отразится на его стоимости и чего ожидать автомобилистам в ближайшее время, «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

— Отечественный топливный рынок пока никак не отреагировал на введение спецпошлин и приостановку трубопроводных поставок горючего компанией Wexler Group. Поскольку, во-первых, сейчас есть очень большие запасы на складах, во-вторых, на самом деле пока все поставки идут по-старому. Пока никто особо не понимает, что будет происходить с 1 августа. Поэтому единственная реакция рынка — то, что от закупок горючего по трубе на август трейдеры отказались. Потому что размеры пошлины достаточно весомые — в нынешних ценах это 25—27 долларов на тонне. Это большая величина. Обычно на топливном рынке торгуются за каждый доллар, а тут — сразу 25 долларов. Поэтому, имея большие запасы, трейдеры решили пока воздержаться от закупок по данному направлению и ищут топливо на август из других источников. В первую очередь это Беларусь, второе направление — морские поставки. Топливо и там, и там есть.

Кроме того, уже сегодня было заявление от крупнейшего поставщика по трубе — компании Wexler — о том, что они переходят с поставок по трубе на железнодорожные поставки. Просто они будут брать в Беларуси дизтопливо из трубы и переливать в вагоны. Горючее будет заходить в Украину в цистернах, а это не подпадает под режим налогообложения спецпошлиной. А значит, и цена не изменится.

Единственный риск, который может серьезно «шатнуть» рынок, — это, например, демарш со стороны России. Они могут централизованно сами закрыть эти поставки — из принципа, из вредности, скажем так. Тем более что теперь они каждый месяц пересматривают объемы разрешенных поставок нефтепродуктов в Украину. Поэтому у них есть юридический механизм оперативно перекрыть эти поставки.

— Есть ли такая тенденция, что у нас снижается объем закупок из России и увеличивается из Европы, Беларуси или откуда-то еще?

— Трубопровод — это, конечно, мощная магистраль, которая позволяла прокачивать в Украину до 250 тысяч тонн в месяц. Цистернами трейдеры смогут загрузить в Гомеле порядка 100 тысяч тонн. Сейчас трейдеры говорят, что рассматривают и другие станции загрузки, например Воронеж, Белгород, чтобы переваливать горючее с других участков.

Я не исключаю, что весь трубопроводный объем переставят на колеса — и он поедет по железной дороге. Ну, а если объем российских поставок и уменьшится, скажем так, не все проявят желание его покупать, то, конечно, прежде всего вырастет объем белорусских поставок. Но тут важно, какую цену они выставят.

Белорусы известны тем, что держат нос по ветру и стараются никогда не упустить своего. Они, увидев, что есть проблема с поставками по трубе, могут воспользоваться ситуацией и выставить такой ценник, что это приведет к росту розничной цены в Украине. Например, сегодня белорусы продают дизельное топливо по формуле: мировой рынок плюс 15 долларов. Не исключаю, что они могут пересмотреть свою премию, учитывая возросший спрос. Раз вам нужны дополнительные объемы — то вот еще плюс десять долларов на тонне.

Ну и остаются более дорогие поставки морем. Пока их активизировать никто не торопится, потому что ситуация непонятная. Но в целом мы видим, что на август только два трейдера заявило уже порядка 100 тысяч тонн ресурса поставляемого по морю.

Поэтому в августе никто точно проблем не ждет. Наверно, основные события развернутся в сентябре, когда рынок немного «подсохнет».

— А какие факторы могут повлиять на стоимость горючего в сентябре?

— Первое — то, что закрыта труба. Второе — то, что белорусские заводы начинают останавливаться на ремонт в августе — октябре, то есть с ресурсом будет похуже. Поэтому, думаю, что в сентябре будет основная горячая пора. Ну — и на этот период приходится пик потребления, так как продолжается уборочная страда. Но хорошо, что есть время. Трейдеры скоро начнут понимать ресурсную картину и подготовятся, успеют привезти столько горючего, сколько нужно отечественному рынку.

— А что по ценовой ситуации? Сейчас мы видим, что розничные цены постепенно падают. С чем это связано? Эта тенденция сохранится на ближайшие месяцы?

— По сжиженному газу, думаю, ситуация будет пока неизменной. По дизтопливу, несмотря на все перипетии, такие как фактор введения спецпошлин, я вижу, что есть хороший потенциал для снижения цен, который сохраняется уже несколько месяцев. Розничная наценка, которая сегодня существует, страхует потребителей от того, что будут какие-то серьезные колебания цен на АЗС. То есть даже если введенная спецпошлина будет полностью переложена трейлерами на потребителя или оптовых покупателей, то эти 24 доллара составляют порядка 70 копеек на литре. И если оптовые цены возрастут на 70 копеек за литр, то, уверен, заправочные станции предпочтут просто сократить свою маржу и не повышать цену.

А в целом потенциал для снижения стоимости дизтоплива сохраняется на уровне порядка двух гривен на литре.

— Это по дизтопливу. А что по сжиженному газу?

— Там нет таких больших величин. По газу потенциал для снижения цены ограничивается 50 копейками на литре.

— То есть цены на заправках могут потихоньку снижаться?

— Думаю, что цена автогаза не буде заметно падать. Потому что август — это все-таки пиковый сезон потребления топлива. Обычно это очень жаркая пора, соответственно, есть проблемы с поставками, поэтому, полагаю, цена будет стабильная. Кроме того, с 1 августа вступают в силу пошлины на российский сжиженный газ, а он занимает порядка 30% отечественного рынка. Эта спецпошлина хоть и небольшая — 1,75%. Это вообще какие-то копейки на литре — то ли 10, то ли 15 копеек. Честно говоря, непонятно, зачем это вообще было сделано.

Подытоживая, можно сказать: нет смысла ожидать резкого взлета цен на горючее. Возможно даже небольшое их падение на дизтопливо и стабилизация стоимости газа.

Стоит напомнить, что в апреле Россия ввела ограничения на поставки в Украину нефти и нефтепродуктов. Как тогда заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, это ответный шаг на постановление украинского правительства о расширении списка товаров, запрещенных к ввозу с территории России.

А в начале июня стало известно, что Россия разрешила поставки дизельного топлива и сжиженного газа в Украину в июне 2019 года, сократив их на 30−50% по сравнению с майскими объемами. При этом РФ фактически заблокировала транзит нефтепродуктов из Казахстана, предназначенных для поставки в Украину через российскую территорию. Казахстанские компании не получили согласования планов по железнодорожным отгрузкам через территорию России на июнь.

Тем не менее такие действия РФ не привели к кризису на отечественном рынке нефтепродуктов и стоимость горючего на отечественных заправках существенно не изменилась.



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