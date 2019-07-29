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Пытался перебежать железнодорожные пути: в Киеве поезд насмерть сбил мужчину (фото, видео)
В понедельник, 29 июля, в Киеве на железнодорожной станции «Сырец» поезд сбил пешехода. Похожий случай произошел на станции «Киев-Демеевский», где молодой парень погиб, переходя железнодорожные пути и разговаривая по мобильному телефону.
На «Сырце» мужчина пытался перебежать железнодорожные пути перед локомотивом и попал под колеса. От полученных травм он скончался на месте.
Трагедия случилась около 10 часов утра.
Как сообщает «Информатор», машинист и его помощник выбежали к пострадавшему, пытаясь оказать первую помощь. Но от полученных травм мужчина скончался на месте.
На вид погибшему около 40 лет. Но точных данных нет. Кассиры станции рассказали, что слышали удар, а после этого лишь видели, что поезд остановился. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть. На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и «скорая». Детали инцидента устанавливаются.
Из-за происшествия движение поездов незначительно сместилось.
Напомним, на днях в Затоке Одесской области поезд насмерть сбил 24-летнего гражданина Беларуси. Ранее в Барышевском районе Киевской области поезд смертельно травмировал двух пенсионеров.
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