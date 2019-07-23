На популярном украинском курорте поезд насмерть сбил иностранца

Происшествия

В курортном поселке городского типа Затока Белгород-Днестровского района Одесской области поезд насмерть сбил 24-летнего гражданина Беларуси. Ранее в Полтаве ехавшие на вызов патрульные полицейские оперативно остановили кровотечение мужчине, который попал под поезд, чем спасли ему жизнь.

Информация о ЧП в Затоке поступила в полицию от медиков во вторник, 23 июля. По их словам, под колесами товарного поезда оказался неизвестный мужчина.

В управлении Одесского филиала «Укрзалізниці» сообщили, что трагедия произошла на перегоне Каролино-Бугаз — Бугаз.

«Мужчина сидел на рельсах и не реагировал на сигналы повышенной громкости поезда. Грузовой состав двигался со скоростью 70 км/час, но, к сожалению, даже с применением экстренного торможения предупредить наезд не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — заявили в ведомстве.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался 24-летний белорус, который приехал в курортный поселок на отдых.

Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели молодого человека, начато расследование.

Напомним, в Киеве на железнодорожной станции «Киев-Демеевский» молодой парень погиб, переходя железнодорожные пути и разговаривая по мобильному телефону. Ранее в Барышевском районе Киевской области поезд смертельно травмировал двух пенсионеров.

Еще один смертельный случай на железной дороге произошел вблизи железнодорожной станции Кожанка (Фастовский район Киевской области). Там было обнаружено тело неизвестного мужчины в возрасте 35−40 лет. Вероятно, мужчина переходил железнодорожное полотно в неположенном месте и был сбит грузовым поездом. От полученных травм неизвестный погиб.

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