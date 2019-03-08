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Под Киевом пассажирский поезд насмерть сбил двух пенсионеров
В четверг, 7 марта, в Барышевском районе Киевской области поезд смертельно травмировал двух пенсионеров.
Как сообщили в правоохранительных органах, трагедия произошла на станции Хмелевик.
Электропоезд сообщением «Киев-Харьков» травмировал двух местных жителей (1940 и 1934 рождения). От полученных травм они скончались на месте. Обстоятельства трагедии выясняются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», смертельный случай произошел вблизи железнодорожной станции Кожанка (Фастовский район Киевской области). Там было обнаружено тело неизвестного мужчины в возрасте 35−40 лет. По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожное полотно в неположенном месте и был сбит грузовым поездом. От полученных травм неизвестный погиб. А под Киевом поезд «Интерсити» буквально разорвал женщину.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!