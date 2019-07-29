Судебные споры с компаниями "Дарница и "Здоровье" за ТМ "Корвалол" — идентичны, — эксперт

Здоровье и медицина

ПАО «Фармак» является единственным законным владельцем знака для товаров и услуг ТМ «Корвалол», использование этого наименования другими компаниями будет считаться нарушением прав ПАО «Фармак». Об этом в интервью изданию «Голос Украины» заявил директор правового обеспечения ПАО «Фармак» Дмитрий Таранчук, комментируя постановление Большой палаты Верховного суда Украины о направлении дела по ТМ «Корвалол» на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Таранчук напомнил, что ПАО «Фармак» длительное время оспаривает в судах регистрацию как торговой марки обозначения «КОРВАЛОЛ-ДАРНИЦА», зарегистрированное на имя ЧАО «ФФ «Дарница» в 2005 году.

«Обозначение „Корвалол-Дарница“ является схожим до степени смешения со знаком „Корвалол Corvalolum“ компании „Фармак“: фонетическое и графическое сходство обозначения „Корвалол-Дарница“ заключается в том, что слово Корвалол является тождественным со знаком „Корвалол Corvalolum“, а смысловое сходство сводится к тому, что данное обозначение предназначено для маркировки одного и того же товара 5 класса — лекарственного средства препарата Корвалол, оно имеет одинаковый состав, терапевтические свойства, каналы распространения и одинаковый круг потребителей», — отметил Таранчук.

Как сказал представитель ПАО «Фармак», по этому вопросу было несколько исков в судах разных инстанций, и в результате рассмотрение дошло до Верховного суда. 25 июня Большой палатой Верховного суда было принято решение об отмене судебных решений первой и апелляционной инстанции и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

«Большая палата Верховного суда рассмотрела данное дело по сути и вынесла беспристрастное решение в строгом соответствии с действующим процессуальным законодательством. Для полного и объективного пересмотра данного дела суду первой инстанции процессуальное законодательство предписывает на соответствующих стадиях судебного процесса проверить и проанализировать все поданные доказательства и объективно рассмотреть все ходатайства сторон, в т. ч. ходатайства АО „Фармак“. В то же время, отмена постановления апелляционной инстанции по решению Апелляционной палаты МЭРТ о признании обозначения „КОРВАЛОЛ CORVALOLUM“ хорошо известным, означает, что вышеуказанное решение Апелляционной палаты МЭРТ является действующим для всех субъектов правоотношений и сохраняет за правообладателем (которым является „Фармак“. — Авт.) хорошо известного знака „КОРВАЛОЛ CORVALOLUM“ все права, предусмотренные действующим законодательством Украины», — заявил Таранчук.

Директор правового обеспечения ПАО «Фармак» подчеркнул, что сегодня ПАО «Фармак» — единственный законный владелец знака для товаров и услуг «Корвалол» и использование этого наименования в любом сочетании с другими словами, в том числе с латинским написанием, третьими лицами будет считаться нарушением исключительных неимущественных прав ПАО «Фармак».

Он также прокомментировал решение суда о запрете использования названия «корвалол» в продукции другого предприятия — фармацевтической компании «Здоровье».

«Судебный спор между компанией „Фармак“ и компанией „Здоровье“ имеет общие основания, которые стали основой для иска к фармацевтической компании „Здоровье“. Это связано с тем, что название лекарственного препарата „Корвалол-Здоровье“ является схожим до степени смешения со знаком „КОРВАЛОЛ“ и „КОРВАЛОЛ CORVALOLUM“, которые производятся в компании „Фармак“, и вводит в заблуждение потребителей касательно производителя препарата под этим названием», — сказал Таранчук.

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