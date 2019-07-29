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Масштабные обыски в Белой Церкви: задержаны десятки людей
Во время обысков, проведенных в Белой Церкви Киевской области, полиция задержала 12 человек банды, которая оказывала давление на местных предпринимателей. Об этом сообщил начальник областного главка Андрей Небитов.
По данным правоохранителей, банду создали в 2016 году. Ее организатор получал от приспешников или «лиц, которым были должны деньги», личные данные бизнесменов.
Преступники встречались с предпринимателями и угрожали насилием им и их близким родственникам. После этого получали деньги.
По установленным следствием фактам, суммы несуществующего долга составляли десятки тысяч долларов США — от 20 до 80 тысяч долларов США (единовременно или ежемесячно).
Для запугивания бандиты не гнушались ничем. В частности, в полиции рассказали о случае, когда участники банды при запугивания обстреляли дом предпринимателя.
Открыто уголовное производство по статьям «Создание преступной организации» и «Вымогательство» Уголовного кодекса.
Жителей города, ставших жертвами бандитов, полиция призвала писать заявления правоохранителям.
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