Масштабные обыски в Белой Церкви: задержаны десятки людей

Происшествия

Во время обысков, проведенных в Белой Церкви Киевской области, полиция задержала 12 человек банды, которая оказывала давление на местных предпринимателей. Об этом сообщил начальник областного главка Андрей Небитов.

По данным правоохранителей, банду создали в 2016 году. Ее организатор получал от приспешников или «лиц, которым были должны деньги», личные данные бизнесменов.

Преступники встречались с предпринимателями и угрожали насилием им и их близким родственникам. После этого получали деньги.

По установленным следствием фактам, суммы несуществующего долга составляли десятки тысяч долларов США — от 20 до 80 тысяч долларов США (единовременно или ежемесячно).

Для запугивания бандиты не гнушались ничем. В частности, в полиции рассказали о случае, когда участники банды при запугивания обстреляли дом предпринимателя.

Открыто уголовное производство по статьям «Создание преступной организации» и «Вымогательство» Уголовного кодекса.

Жителей города, ставших жертвами бандитов, полиция призвала писать заявления правоохранителям.

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