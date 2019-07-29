Бесплатное обследование киевлян с 30 июля по 2 августа: график и адреса пунктов

Здоровье и медицина

До 2 августа для жителей столицы предусмотрели бесплатную экспресс-диагностику, которую проводят во всех районах Киева в помещениях амбулаторий, аптек, социальных служб, райадминистрации и других. Многие киевляне уже знают, куда и когда можно обратиться за медпомощью. Ранее «ФАКТЫ» рассказали, какие симптомы указывают на болезнь почек.

В пунктах проекта «Врач в вашем доме» может обследоваться каждый. По желанию человека, ему измерят давление, определят уровень сахара и холестерина в крови и индекс массы тела. По наблюдениям медиков, очень многие пациенты не понимают, что болезни легче предупредить, чем лечить. Поэтому советуют людям воздерживаться от сладкого, мучного, чрезмерного потребления соли, жиров, переедания, чтобы не набирать лишний вес, который может привести к нарушению обмена веществ и сбоям в организме. Путь к здоровью лежит через правильное питание и активное долголетие и во многом зависит от разумной организации труда и отдыха.

За своим здоровьем надо следить постоянно, а не от случая к случаю. Летом особенно нужно обратить внимание на качество питания: больше есть нежирной и малокалорийной пищи, пить воду, потреблять много овощей и фруктов, ягод, а также подолгу бывать на воздухе.

Что это не просто слова, еще раз показали результаты обследования киевлян: на минувшей неделе обследовались 1051 пациентов (а в целом с начала действия проекта «Врач в вашем доме» — 89 460 человек) и у 682 пациентов выявили лишний вес, у 419 оказалось повышенное давление, у 215 — высокие уровень сахара, у 386 — холестерина.

Также на прошлой неделе мультидисциплинарные бригады 74 раза выезжали на дом к социально незащищенным и немощным гражданам (за весь период работы проекта таких визитов совершено 5955).

До 2 августа можно посетить пункты первичной диагностики (они обычно работают с 11:00 до 14:00):

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

30 июля-2 августа — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

30 июля — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56);

31 июля — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

1 августа — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

2 августа — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

30 июля — 11:00—14:00 — проспект Маяковского, 47;

31 июля — 09:00—12:00 — Деснянский парк, 11:00—14:00 — улица Шолом-Алейхема, 18 (центр оказания админуслуг);

1 августа — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

30 июля — улицы Алматинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), 10:00—13:00 — Миропольская, 1 (аптека № 77), бульвар Перова, 15 (аптека № 79),

31 июля — улицы Алматинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины), 14:00—16:00 — улица Пожарского, 8а (жэо № 402);

1 августа —улицы Рогозовская, 6 (амбулатория № 6), Миропольская, 13а (жэо № 404), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109),

2 августа — улицы Миропольская, 1 (аптека № 77), Рогозовская, 6 (амбулатория № 6);

Оболонский район

30 июля — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);

31 июля — улица Маршала Тимошенко, 16, 1-й этаж (центр оказания админуслуг),

1 августа — улица П. Панча, 7-б (центр занятости);

2 августа — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);

Печерский район

30 июля — улица Подвысоцкого, 4а,

31 июля — улица Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты

1−2 августа — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);

Подольский район

30 июля— улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6 и 7);

31 июля — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

1 августа— улицы Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22 (КП «Фармация» № 51);

2 августа — улицы Мостицкая, 9, каб. 250, Полковая, 57, амбулатория семейной медицины № 1;

Святошинский район

31 июля, 2 августа — проспект Победы, 97, 9:00—12:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

30 июля — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты);

31 июля — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);

1 августа — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;

2 августа — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

30 июля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

31 июля — улица Сечевых Стрельцов, 10 (аптека «Фармация» № 7), ЦПМСП № 2;

1 августа — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

2 августа — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

А на столичном ж/д вокзале 30 июля состоится акция «Ваша безопасность — наша забота», сообщили с горгосадминистрации. По инициативе Общества Красного Креста Украины здесь пройдут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи взрослым и детям, можно будет получить консультацию специалиста, будут работать детские психологи, пациентам измерят артериальное давление. Людей будут учить оказывать доврачебную помощь в ситуациях, когда «скорая» еще в дороге или пока не прибыла медслужба ж/д вокзала.

В период отпусков и летней жары у пассажиров возможно обострение хронических заболеваний, потеря сознания, эпилептические приступы и другое. Медики научат, как поступить в той или иной ситуации. Кроме того, проинформируют о симптомах кори и методах ее предупреждения, в частности о вакцинации.

Акция пройдет у Южного входа в Центральный железнодорожный вокзал — с 12:00 до 14:00.

Напомним, руководитель Минздрава Ульяна Супрун сообщила о новом уровне борьбы с подделкой медикаментов: подлинность лекарства можно будет проверить через мобилку.



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