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Возле парка Победы в Киеве из-под земли забил фонтан (видео)
В понедельник, 29 июля, в Киеве у парка Победы из-за прорыва трубы образовался фонтан. Подобное ЧП произошло центре столицы в мае.
Видео опубликовал ресурс «Киев Оперативный».
Пользователи назвали это обычным явлением. И возмущены тем, что тарифы на воду выросли, а кто же будет оплачивать порывы.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что популярный азовский курорт Кирилловка остался без воды в самый жаркий месяц лета из-за порыва на водоводе.
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