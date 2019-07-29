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Происшествия

Возле парка Победы в Киеве из-под земли забил фонтан (видео)

20:38 29 июля 2019 75
фонтан воды
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 29 июля, в Киеве у парка Победы из-за прорыва трубы образовался фонтан. Подобное ЧП произошло центре столицы в мае.

Видео опубликовал ресурс «Киев Оперативный».

Пользователи назвали это обычным явлением. И возмущены тем, что тарифы на воду выросли, а кто же будет оплачивать порывы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что популярный азовский курорт Кирилловка остался без воды в самый жаркий месяц лета из-за порыва на водоводе.

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