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Популярный курорт на Азовском море остался без воды в разгар сезона: что произошло
Популярный курорт на Азовском море Кирилловка остался без воды в самый жаркий месяц лета. Причина — в том, что на водоводе в районе Ефремовки случился серьезный порыв, пишет местное издание.
Сообщается, что авария на водопроводе в Кирилловке произошла из-за грозы.
«24 июля около полудня из-за грозы в Шелюгах отключили электричество. После того, как насосные станции снова подключили к сети, на водопроводе Шелюги-Кирилловка произошел гидроудар, в результате чего металлическая труба лопнула», — говорится в сообщении.
Таким образом, все базы отдыха и население курортного посёлка остались без воды.
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Этим воспользовались предприимчивые «бизнесмены»: согласно информации от владельцев баз отдыха, некие дельцы уже ездят по курорту и предлагают отдыхающим купить воду за большие деньги.
Между тем, ситуация не такая уж и удручающая: вчера после обеда специалисты начали менять 5 метров металлической трубы на пластиковую. Свои работы они обещают завершить до сегодняшнего утра. Поэтому не исключено, что жители поселка и туристы сегодня смогут полноценно насладиться отдыхом.
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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно в Кирилловке произошло очередное ЧП — на отдыхающим пришлось пережить буйство стихии. Над поселком пронесся настоящий ураган, и курорт несколько часов был обесточен.
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