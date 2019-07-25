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Украина

Популярный курорт на Азовском море остался без воды в разгар сезона: что произошло

5:53 25 июля 2019 226
Кирилловка
Инф. «ФАКТОВ»

Популярный курорт на Азовском море Кирилловка остался без воды в самый жаркий месяц лета. Причина — в том, что на водоводе в районе Ефремовки случился серьезный порыв, пишет местное издание.

Сообщается, что авария на водопроводе в Кирилловке произошла из-за грозы.

«24 июля около полудня из-за грозы в Шелюгах отключили электричество. После того, как насосные станции снова подключили к сети, на водопроводе Шелюги-Кирилловка произошел гидроудар, в результате чего металлическая труба лопнула», — говорится в сообщении.

Таким образом, все базы отдыха и население курортного посёлка остались без воды.

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Этим воспользовались предприимчивые «бизнесмены»: согласно информации от владельцев баз отдыха, некие дельцы уже ездят по курорту и предлагают отдыхающим купить воду за большие деньги.

Между тем, ситуация не такая уж и удручающая: вчера после обеда специалисты начали менять 5 метров металлической трубы на пластиковую. Свои работы они обещают завершить до сегодняшнего утра. Поэтому не исключено, что жители поселка и туристы сегодня смогут полноценно насладиться отдыхом.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно в Кирилловке произошло очередное ЧП — на отдыхающим пришлось пережить буйство стихии. Над поселком пронесся настоящий ураган, и курорт несколько часов был обесточен.

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