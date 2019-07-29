В деле об убийстве ветерана АТО "Сармата" произошел неожиданный поворот

Украина

Двое судей из коллегии Бердянского горрайонного суда, которые должны были вести дело об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко («Сармата») объявили самоотвод из-за возможного конфликта интересов.

Заявления судей было объявлено в начале судебного заседания 29 июля.

Председательствующая судья Надежда Дубровская объяснила свое решение знакомством членов семьи с женой погибшего.

Как сообщает «Радио Свобода», другая судья Елена Кошевая сообщила, что у нее находится на рассмотрении иск к погибшему Виталию Олешко, рассмотрение которого после убийства «Сармата» было продлено для его реабилитации по заявлению жены «.

Суд сделал перерыв для определения нового состава коллегии судей взамен взявших самоотвод.

Напомним, легендарный ветеран АТО Виталий Олешко («Сармат») был застрелен в Бердянске на глазах у родных и друзей 31 июля 2018 года.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства «Сармата» — 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. В феврале 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела «Сармата» — Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший «торнадовец». Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу «Сармата».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», основной версией убийства «Сармата» следствие считает бизнес-конфликт.

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