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Убийство "Сармата": суд принял решение по подозреваемому в организации преступления
Печерский суд Киева оставил под стражей до 1 августа Михаила Сигиду, подозреваемого в организации заказного убийства участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко, позывной «Сармат». Заседание суда транслировали побратимы «Сармата», передает Громадське ТВ.
Впрочем, под стражей Сигида находится в рамках другого дела — по подозрению в разбойном нападении в Мариуполе.
По данным следствия, 28 июля 2014 Михаил Сигида вместе с двумя другими лицами напали на потерпевшего мужчину, которого пытались вытащить его из машины, повредили ее и завладели 10 тысячами долларов и другим имуществом.
В деле убийства «Сармата» суд отпустил Сигиду из-под стражи: 7 июня 2019-го стало известно, что судья Печерского суда Вовк изменил меру пресечения Сигиде на домашний арест.
В тот же день побратимы Виталия Олешко пришли в суд требовать изменения решения. Несколько дней суд не мог рассмотреть ходатайство через отвод судьи и неявки подозреваемого, но в итоге 12 июня суд взял под стражу мужчину по подозрению в деле о нападении в Мариуполе.
Напомним, легендарный ветеран АТО Виталий Олешко («Сармат») был застрелен в Бердянске на глазах у родных и друзей 31 июля 2018 года.
В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата — 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата — Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший «торнадовец». Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», основной версией убийства «Сармата» следствие считает бизнес-конфликт. По делу об убийстве были арестованы предполагаемые исполнители и соучастники и один подозреваемый в организации преступления.
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