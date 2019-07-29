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Происшествия

Пьяный водитель на самодельном тракторе умудрился уйти от погони полицейских

21:55 29 июля 2019 236
тракторист и трактор
Инф. «ФАКТОВ»

В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области произошло ЧП — пьяный тракторист на самодельном тракторе устроил гонки с патрульными. Ранее в Киевской области нетрезвый водитель, в салоне авто которого была женщина и 4-х летний ребенок, пытался скрыться от патрульных на большой скорости.

Как сообщила патрульная полиция Киевской области в Twitter, тракторист, проигнорировав требование остановиться, доехал до своего дома, где начал ругаться, сопротивлялся и пытался убежать.

На нарушителя составлено 4 протокола об административных правонарушениях. Его ждет суд.

Напомним, под Киевом пьяный депутат на автомобиле Chevrolet Niva стал виновником смертельного ДТП. А в Херсоне прокурор лишился должности за вождение в пьяном виде.

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