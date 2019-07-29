Украинские летчики в Африке посадили вертолет в кратер активного вулкана: опубликованы яркие фото

Украина

Украинские миротворцы в Демократической Республике Конго на вертолете Ми-8 успешно выполнили сложное и неординарное задание — они приземлились в кратер вулкана Ньямлагира, высадив там для работы группу вулканологов. Ранее сообщалось о самом низком полете над землей, который совершил украинский пилот на самолете Су-24.

Как сообщили в минобороны, командир отряда летчик-первого класса полковник Иван Шоломий и летчик-снайпер подполковник Владимир Прокопенко осуществили высадку ученых в кратер активного вулкана, высота которого достигает трех километров.

По словам пилотов, задача была нелегкой — в утренние часы воздушные массы в районе вулканов-соседей Ньямлагира и Ньирагонго достаточно нестабильные. Наблюдается довольно серьезная турбулентность. Летчикам пришлось столкнуться с сильным попутным ветром, скорость которого достигала 90 км / ч.

Опасность подстерегала и во время посадки на поверхность кратера, ведь пласты застывшей вулканической лавы достаточно хрупкие и могут провалиться под значительным давлением. Чтобы минимизировать этот риск, пилоты проявили ювелирную точность управления воздушным судном.

После высадки ученых, вертолет вернулся на аэродром и находился в режиме ожидания. Через несколько часов экипаж Ми-8 забрал ученых.

Африканские вулканы Ньямлагира и Ньирагонго имеют одну основу. Поэтому активность одного может привести к пробуждению другое. Эти братья-близнецы столь активны, что на них приходится около 40% всех известных вулканических извержений, произошедших в Африке с момента наблюдений. Ученые тщательно наблюдают за вулканами и проводят регулярные тесты и сейсмические анализы, чтобы предсказать следующую активность на предупредить об опасности местное население, ежедневно находящееся в зоне риска.

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